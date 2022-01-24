Такое кино делает общество здоровым: Герой России Корниенко о миссии фильма «Гранит»

Хорошие фильмы помогают сформироваться здоровому обществу. Таким мнением поделился в беседе с ФАН летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Михаил Корниенко.

Собеседник поделился своим отношением к патриотическому кино на фоне выхода фильма «Гранит» о российских инструкторах.

«Патриотического кино категорически недостаточно. У нас достаточное количество треша, который собирает аудиторию. Поласкают «грязное белье»: кто с кем спал, кто от кого родил. Это все диктуется рынком, рейтингом, но не одной популярностью живет общество. Государство на то и существует, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, а не идти на поводу у рынка, только потому что в ток-шоу можно вставить на пару рекламных роликов больше», — сообщил летчик-космонавт.

Михаил Корниенко также указал, какие темы, на его взгляд, могут стать богатой почвой для такого нужного жанра.

«Думаю, самые разные жанры: история, военная тематика, космос, спецназ, ученые, врачи. Место патриотизму есть везде. Его нужно только найти и показать», — пояснил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он призвал не забывать успешный опыт из нашего недалекого прошлого.

«В Советском Союзе тоже были свои перегибы. Тем не менее там были добрые, хорошие фильмы. Мультфильмы, которые там выпускались, востребованы сейчас по всему миру. Задача государства — отделить весь негатив в обществе и дать возможность расти разумному, доброму, вечному, несмотря на то, что это убыточно. В обозримом будущем это даст гораздо большие результаты в виде здорового общества. Мы же идем на поводу у «золотого тельца». Отсюда — растут молодые люди, которые не помнят своего родства. Это печально», — подытожил Герой РФ.

Ранее актер Евгений Дятлов в беседе с ФАН поддержал выход патриотического фильма «Гранит». По его мнению, в истории нашей страны много подвигов, которые достойны, чтобы лечь в основу кинолент.