Писатель Маргарита Грачева рассказала о новых протезах вместо отрубленной руки

Писатель, блогер, фотомодель, многодетная мама Маргарита Грачева продолжает знакомить читателей ФАН со своей жизнью. В том числе она делится историями, как ей удается полноценно жить с искусственной рукой. Как многие знают, Маргарита стала жертвой чудовищного насилия со стороны бывшего мужа — садист отрубил ей кисти рук, теперь он отбывает огромный срок в колонии за свое преступление.

Одну руку Маргариты врачи сумели спасти, собрав ее буквально по кусочкам. Вторую руку женщине заменил бионический протез, поэтому она с юмором называет себя «мама-трансформер». Сейчас Маргарита счастлива в новом браке, недавно у нее родился третий ребенок. А недавно Маргарита Грачева съездила в Москву, где получила новые дополнительные протезы, которые расширили ее возможности, чтобы жить как можно более полноценной жизнью.

Искусственная рука для полноценной жизни. Колонка Маргариты Грачевой

Здравствуйте, дорогие читатели. Праздники позади, но повод для хорошего настроения все же есть. На прошлой неделе я ездила в Москву и получила новые протезы! На этот раз это не бионические протезы. Я получила неподвижный, имитирующий кисть протез, а также еще один — рабочий. В связи с этим мне захотелось рассказать вам немного о протезировании.

Когда у меня было две здоровые руки, я ничего не знала о протезах. Моя мама, наверное, как и большинство людей, раньше считала, что протез как-то вживляется в руку, возможно, даже пришивается. И лишь потом, на стадии изготовления моего первого протеза, мы узнали, что это не так.

Мои бионические протезы (которые могут выполнять различные движения) надеваются на руку на специальный силиконовый лайнер. Лайнером называют специальную мягкую насадку на культю, которая обеспечивают высокую стабильность протеза и его отличную связь с достаточным количеством мягких тканей.

фото из личного архива Маргариты Грачевой / Алена Сорокина

Когда лайнер новый, надеть его в одиночку на культю практически невозможно, он довольно тугой. Позже при желании это искусство можно освоить, если очень захотеть и постараться. Понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть и к протезу, и к лайнеру. Когда в своем самом первом лайнере и протезе я попробовала прогуляться в Геттингене (мы тогда протезировались в Германии), мне было очень непривычно и некомфортно от сдавливания руки. Даже пришлось снимать и протез, и лайнер прямо на улице. Помню, меня тогда даже стало подташнивать от сдавливания. В общем, период адаптации никто не отменял.

Каждую ночь протезы с внешним источником питания надо снимать, чтобы зарядить аккумулятор, а утром опять надевать. Кстати, мой новый рабочий протез, который мне изготовили несколько дней назад, не однотонный. Он веселый — на нем изображены то ли овечки, то ли барашки. В протезной клинике мне сказали, что этот рисунок стал пользоваться популярностью, особенно у детей. Нуждающиеся в протезировании малыши видят на картинках веселых животных и просят сделать им протезы с такими же изображениями.

фото из личного архива Маргариты Грачевой /

А еще я получила косметический протез, он максимально похож на мою утраченную руку. Это фактически силиконовая перчатка, очень близкая по цвету к тону моей кожи. Для таких протезов предусмотрено более 30 расцветок, из которых можно выбрать наиболее подходящую. Это может быть имитация светлой или загорелой кожи, с теплым или холодным оттенком. Выбор цвета для такого протеза чем-то похож на подбор тонального средства.

фото из личного архива Маргариты Грачевой /

А рабочие протезы — это такие приспособления, при помощи которых можно кататься на велосипеде, отжиматься, чистить картошку или, например, причесываться. На обычную кисть они не похожи, но значительно облегчают те или иные действия человеку с ампутированными верхними конечностями.

Есть еще и тяговые протезы, которые приводятся в движение при помощи сгибания локтевого сустава, но о них мы поговорим в другой раз.

фото из личного архива Маргариты Грачевой / Алена Сорокина

Итак, подведем итоги нашего небольшого экскурса в жизнь тех, кто нуждается в протезировании верхних конечностей. Бионические подвижные протезы наиболее эффективно выполняют различные действия, хотя, конечно, и они не могут полностью заменить руку. Тем не менее они наиболее прогрессивные и функциональные. Но они же и самые хрупкие, боятся воды. На них дают гарантийный срок всего два года. Да-да, хотя стоят такие протезы миллионы.

Пожалуй, лучше всего иметь разные протезы, не только бионические, если позволят финансы или индивидуальная программа реабилитации. И я рада пополнению моего «протезного гардероба», если можно так выразиться.

В следующий раз мы с вами поговорим о «донорской руке» — возможности реплантации живой кисти, ее плюсах и минусах. Об этом меня тоже часто спрашивают, почему я не «пришью» себе руку от донора. Расскажу, почему это далеко не так просто, как может показаться.

Не болейте и до встречи через неделю.