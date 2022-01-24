YouTube-каналы «Русского Радио» и группы «Земляне» попали под блокировку

Москва, 24 января. Администрация видеохостинга YouTube заблокировала каналы группы «Земляне» и «Русского Радио». Официальной причиной этого решения стало нарушение норм сообщества.

О блокировке объявила «Русская Медиагруппа», которой принадлежит бренд «Русское Радио». В сообщении утверждается, что доступ к каналам радиостанции и группы «Земляне» закрыли под «надуманным и ничем не подтвержденным предлогом». Причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, разместившей на своем канале аудиовизуальный контент, который уже после них опубликовало и «Русское Радио».

«Несмотря на наличие документов, подтверждающих, что контент является собственностью «Русской Медиагруппы» (владелец бренда «Русское Радио»), и предоставление их в YouTube после уведомления о предстоящей блокировке, администрация видеохостинга проигнорировала доводы медиахолдинга», — отметили в медиагруппе.

Владелец «Русского Радио» предположил, что решение о блокировке принималось вследствие введения администрации видеохостинга в заблуждение. Медиагруппа надеется, что эти действия не являются частью «идеологической цензуры».

Prt Scr youtube.com /

Ситуацию с блокировкой YouTube-каналов «Русского Радио» и группы «Земляне» прокомментировал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он напомнил, что СМИ холдинга первыми попали под ограничения со стороны Google, Facebook и YouTube. По словам Столярчука, социальные сети давно стали оружием в борьбе против России.

«Правила YouTube позволяют блокировать любой контент, «угрожающий» коммерческой деятельности ресурса. С такой практикой пора заканчивать, давно пора заставить ИТ-гигантов создать центры модерации на территории РФ и прояснить нам процесс модерации. Уверен, что Роскомнадзор сможет решить данную проблему», — подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот».

Ранее YouTube заблокировал канал «Царьграда». Суд обязал компанию Google, которой принадлежит видеохостинг, отменить блокировку.