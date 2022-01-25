Покорить YouTube: на что надо обратить внимание начинающему клипмейкеру или видеоблогеру

Согласно официальной статистике платформы YouTube, больше половины зрителей выключают видеоролик, не досмотрев его даже до середины. Как начинающему блогеру зацепить внимание аудитории? В беседе с ФАН клипмейкер Денис Чернов назвал три главных фактора, влияющих на длительность просмотра.

Монтаж, картинка и звук

По словам клипмейкера, основная характеристика контента — его качество. Никто не хочет смотреть размытый ролик со звуковой рябью. Преимуществом для видео станет высокое разрешение, звук без посторонних шумов. Также Чернов посоветовал придерживаться следующих критериев.

«Сделайте видео динамичным. Статичность ни у кого не вызывает интереса — это скучно. Поэтому меняйте позы и локации, двигайтесь. Монтаж тоже должен включать различные переходы: такие ролики всегда смотрятся эффектно. Берите пример с журналистов-новостников — используйте несколько планов. Сначала лучше крупный план, когда говорите что-то важное. Благодаря приближению зритель лучше концентрирует внимание на сказанном. Потом — общий. Обратите внимание, что не стоит постоянно держать крупный план, чтобы не создавать эффект статичности», — предупредил специалист.

Еще один важный момент в качественном видео — визуализация. Визуальные и музыкальные вставки можно добавлять по мере подачи информации. Причем делать это можно уже как во время монтажа, так и загодя использовать реквизит: например, поставить за спиной доску и начертить на ней график.

«Не лишним в видео будет и ускорение. Особенно, если во время ролика вы что-то пишите или куда-то идете — сделайте эти фрагменты быстрыми. Причем все элементы форматирования располагайте равномерно. Если ролик длится 10 минут и вы хотите сделать в нем пять переходов, то они должны появляться через равные промежутки времени — каждые две-три минуты», — рассказал клипмейкер.

Чернов предупредил — лучше избегать длинных статичных фрагментов. Например, когда вы монотонно говорите что-то в течение пяти минут — скорее всего, пользователь выключит видео на этом моменте.

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Сценарий и текст

Сценарий для видео обязательно должен быть прописан заранее. Темп повествования должен нарастать. Это значит, что главная мысль должна быть в конце ролика. Но при этом важно с первых секунд удержать интерес зрителя, поэтому начать лучше с постановки острого вопроса, чтобы сразу захватить внимание. Как объяснил специалист, это очень важно — пользователь должен понимать, какую информацию он может получить из этого видеоролика. Так можно избежать разочарования и снижения лояльности аудитории.

«Не делайте долгих пауз. Если вы молчите, значит, внимание пользователя должно быть приковано к чему-то другому. Например, создайте на этот фрагмент интересный видеоряд в качестве визуализации темы ролика. Также при создании видеоконтента важно знать, для какой целевой аудитории будет этот продукт. От этого зависит не только выбор темы, но и стиль подачи информации, длительность видео и так далее», — сказал Чернов.

По его убеждению, лучше избегать в ролике лишней серьезности. По возможности формальный стиль повествования должен быть разбавлен смягчением интонации или визуальными эффектами.

Интерес аудитории

Как объяснил клипмейкер, чтобы пользователь досмотрел видео до конца, необходимо постоянно поддерживать его внимание. Для этого важно выбрать ту тему и информацию, которые действительно интересны вашей целевой аудитории. Обязательно надо использовать факты, статистику в цифрах и наглядные пособия, приводить примеры и ссылаться на экспертное мнение. Немаловажным будет и обещание своеобразной «награды» зрителю в конце ролика — например, некой интересной информации.

«Зритель намного лучше воспринимает контент с живым стилем подачи информации. Для этого можно делать интонационные акценты, задавать зрителю риторические вопросы, использовать невербальное общение: мимику и жесты. Современный пользователь привык к огромному потоку информации, которая еще и сменяется с большой скоростью. Поэтому человек старается максимально сэкономить время, уделяя его только качественному контенту. Из этого следует, что видео не должно быть длинным, а информация в нем должна подаваться в виде плотных блоков, которые быстро сменяют друг друга», — рекомендовал Чернов.

Специалист предостерег от «воды» и бесполезных частей в роликах, а также от долгих переходов и других неважных моментов. Ведь пока у вас идет долгий переход от одной части видеоряда к другой, зритель может просто принять решение выключить видео.

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