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Коллега Леонида Куравлева Аркадий Инин ответил на вопрос о местонахождении актера

  /   Обновлено: 24 января 2022 12:34
Общество
Коллега Леонида Куравлева Аркадий Инин ответил на вопрос о местонахождении актера
Global Look Press  /  Juliya Khanina/Russian Look

Москва, 24 января. Писатель и сценарист Аркадий Инин прокомментировал информацию о переводе актера Леонида Куравлева в хоспис.

Куравлев попал в больницу в Коммунарке с воспалением легких в начале января. Затем в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что звездного пациента якобы перевели в хоспис, но эти сообщения так и не нашли подтверждения. Инин тоже не смог прояснить ситуацию с местонахождением актера.

«Я понятия не имею, где он. Я лишь слышал историю про хоспис. То, что он был в пансионате восстановительном, — это точно. Я разговаривал с врачами из этого пансионата. И то, что после этого его с температурой без обнаружения ковида увезли в Коммунарку, это тоже точно. Дальнейшие следы, как говорится, теряются. Ничего вам сказать не могу», — заявил коллега артиста, отвечая на вопрос ФАН.

По словам писателя, у него нет выхода на дочь Куравлева, поэтому позвонить ей он не может. На звонки журналистов она тоже пока не отвечает. Друзья, с которыми был близок актер, также ничего не могут узнать о его местонахождении.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлев много лет не посещал могилу жены. Последний договор на уборку участка, на котором покоится супруга актера, заключался в 2014 году.

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актер куравлев Инин
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