Археологи обнаружили руины мечети XII века при раскопках в иракском Мосуле

Ученые нашли часть руин первоначального облика знаменитой мечети ан-Нури в Мосуле. Среди обнаруженных артефактов — старинные полы, а также части колонн и венцов XII века.

Важное археологическое открытие было сделано в результате раскопок, которые стартовали осенью 2021 года в рамках проекта ЮНЕСКО «Возрождение духа Мосула». Ученые ведут исследования на территории мечети ан-Нури — одной из главных достопримечательностей города.

«Во время раскопок мы обнаружили первоначальный пол мечети ан-НУри, которая была построена в 566 году в эпоху государства атабегов. Также мы нашли некоторые части колонн и венцов, которые использовали в 1940-х при реконструкции мечети. После той реконструкции уменьшилась ее площадь. Мы установили, что раньше мечеть была почти в два раза шире, чем сейчас», — сказал археолог Абдулла Махмуд.

Минарет мечети аль-Нури был разрушен в июне 2017 года взрывчаткой, заложенной боевиками. Реставрационные работы в здании планируют завершить к концу 2023 года.