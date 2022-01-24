Политэксперт Мошкин рассказал, почему Брюссель отказался эвакуировать дипломатов ЕС с Украины

Информационная накачка вокруг ситуации на Украине происходит в канун возможной вооруженной провокации со стороны киевских силовиков в Донбассе, получивших новое американское вооружение. Такое мнение ФАН высказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

«Не надо драматизировать»

Европейский союз выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину отзыва американских дипломатов с Украины. Об этом сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил, что Брюссель не видит причин для эвакуации сотрудников посольств и их семей из Киева. Дипломат призвал не «драматизировать ситуацию».

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — сказал Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза.

Global Look Press / Zucchi/EUC

Ранее Вашингтон предложил американским дипломатам добровольно покинуть Украину. США боятся напряженной ситуации в стране.

Пропагандистская накачка

Как отметил Михаил Мошкин, показательна одна фраза Жозепа Борреля в его выступлении по поводу отъезда американцев с Украины: «Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин». Вслед за американцами эвакуировать дипломатов начали британцы. Однако в Брюсселе ясно дают понять, что, выражаясь словами того же Борреля, «не следует драматизировать ситуацию».

«Сейчас звучат сравнения с ситуацией в Афганистане накануне падения прозападного режима Ашрафа Гани. Мол, тогда американцы также спешно эвакуировались из страны, причем без согласования с европейскими союзниками. Но, как отмечают ряд экспертов, прямой аналогии нет. Во-первых, в отличие от Афганистана, не идет речи об эвакуации граждан страны пребывания, в данном случае украинцев, имеющих двойное гражданство. Во-вторых, не организованы прямые рейсы для вывоза граждан США, что говорит о том, что ситуация — не экстренная. В-третьих, в разъяснениях Госдепа говорится, что решение эвакуировать дипломатов базируется на заявлениях Джо Байдена об опасности «нападения России» (а не на каких-то реальных признаках «угрозы», если бы она существовала в реальности)», — пояснил Михаил Мошкин.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что объявлен 4-й уровень опасности, но такой уровень и ранее был введен в связи с угрозой COVID-19 на Украине. Следовательно, степень тревожности не повысилась. Таким образом, эксперт делает вывод, что речь идет сугубо о пропагандистской накачке, создании определенного информационного фона.

«Но также можно предположить, что эта информационная накачка происходит в канун вооруженной провокации со стороны киевских силовиков в Донбассе, получивших свежие американские вооружения. Напомню, о готовящихся на линии соприкосновения провокациях украинской стороны неоднократно говорили руководители ДНР, а также представители народной милиции республики», — заключил Михаил Мошкин.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с произошедшим в стране государственным переворотом.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 году на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.