Nova: Парламент Ливии обнародует дорожную карту по разрешению кризиса до 27 января

Бенгази, 24 января. Палата представителей Ливии предложит в ближайшие дни новую политическую дорожную карту, направленную на разрешение кризиса. Об этом сообщает итальянское информагентство Nova.

По данным СМИ, документ призван вывести североафриканскую страну из тупика после срыва президентских выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года. Он содержит три основных пункта: конституционный процесс, национальное примирение и вопрос формирования нового правительства. Депутаты обнародуют карту 25 или 27 января.

Спикер Палаты представителей Агила Салех в ходе заседания парламента 17 января объявил об истечении полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ), легитимность которого завершилась в конце минувшего месяца. Однако кабмин под руководством Абд аль-Хамида Дабибы продолжает находиться у власти и занят разработкой государственного бюджета на текущий год.

Накануне Салех обсудил со специальным советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс ход избирательного процесса. Стороны выразили стремление к осуществлению права ливийского народа на построение демократии.