Глава МИД Дании Кофод поддержал планы Брюсселя ввести санкции против России

Копенгаген, 24 января. Страны Евросоюза готовы ввести «невиданные ранее» санкции против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Руководитель ведомства отметил, что речь идет о политических и экономических санкциях. При этом ограничительные меры будут более суровыми, чем тем, которые ввели в 2014 году.

«Нет сомнений в том, что мы готовы решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия «снова вторгнется» на Украину», — сказал глава МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не планирует вводить ограничительные меры против России. По его словам, новые санкции могут обернуться потерей «сдерживающего» эффекта.