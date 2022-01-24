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Глава МИД Дании Кофод поддержал планы Брюсселя ввести санкции против России

Политика
Глава МИД Дании Кофод поддержал планы Брюсселя ввести санкции против России
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Копенгаген, 24 января. Страны Евросоюза готовы ввести «невиданные ранее» санкции против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Руководитель ведомства отметил, что речь идет о политических и экономических санкциях. При этом ограничительные меры будут более суровыми, чем тем, которые ввели в 2014 году.

«Нет сомнений в том, что мы готовы решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия «снова вторгнется» на Украину», — сказал глава МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не планирует вводить ограничительные меры против России. По его словам, новые санкции могут обернуться потерей «сдерживающего» эффекта.

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россия евросоюз мид дания кофод
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