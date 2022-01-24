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Депутат Рашкин задумался над покупкой лося

Политика
Депутат Рашкин задумался над покупкой лося
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 24 января. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин хочет приобрести лося. Об этом политик заявил перед заседанием в Московском городском суде.

Сейчас парламентарий намеревается добиться некоторых разрешений. Например, на пользование средствами связи: телефоном и интернетом. Также он «прорабатывает» идею о покупке лося из Америки.

«И денежное выражение стоимости лося. Если я смотрел по сайтам, то от 90 тысяч до 800 тысяч. Разные расценки дают. Можно работать, можно оплачивать, можно везти», — уточняет политик.

По словам Рашкина, вопрос с оплатой 80 тысяч рублей штрафа закрыт. Сумма была указана в обвинительном заключении и уже оплачена.

Ранее парламентарий признался в убийстве лося. Дикое животное было обнаружено в багажнике автомобиля Рашкина. Басманный суд Москвы 13 декабря 2021 года избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Политику утвердили «комендантский час». На заседании в Мосгорсуде рассмотрят жалобу со стороны защиты на данную меру пресечения.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался в отношении Валерия Рашкина и его партии. По словам Жириновского, КПРФ - партия, которая мешает обществу. Депутат кратко назвал ее ПМО или ЧМО.

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Все новости / Политика / Депутат Рашкин задумался над покупкой лося
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