Путин поздравил коллектив корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летним юбилеем

Москва, 24 января. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «Тактического ракетного вооружения» с 20-летием со дня создания корпорации. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
Известно, что в своем поздравлении российский лидер Владимир Путин отметил весомый вклад, который коллектив компании вносит в развитие оборонно-промышленного комплекса России и усиление боевой мощи ВС РФ.
«Вы всегда работаете основательно, с полной отдачей, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи, реализуете перспективные, по-настоящему прорывные проекты, выпускаете качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере», — говорится в поздравительной телеграмме.
Президент РФ добавил, что со дня своего открытия 3 июня 1942 года корпорация продолжает отдавать дань многим поколениям своих предшественников.
Ранее сообщалось, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» подготовила к серийному производству ракету класса «воздух — воздух» РВВ-БД, имеющую максимальную дальность полета в мире.
Накануне президент РФ Владимир Путин назвал «Алмаз-Антей» производителем самых надежных систем противовоздушной обороны в мире, передает телеканал «360».