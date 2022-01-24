Путин поздравил коллектив корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летним юбилеем

Москва, 24 января. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «Тактического ракетного вооружения» с 20-летием со дня создания корпорации. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Известно, что в своем поздравлении российский лидер Владимир Путин отметил весомый вклад, который коллектив компании вносит в развитие оборонно-промышленного комплекса России и усиление боевой мощи ВС РФ.

«Вы всегда работаете основательно, с полной отдачей, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи, реализуете перспективные, по-настоящему прорывные проекты, выпускаете качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент РФ добавил, что со дня своего открытия 3 июня 1942 года корпорация продолжает отдавать дань многим поколениям своих предшественников.

Ранее сообщалось, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» подготовила к серийному производству ракету класса «воздух — воздух» РВВ-БД, имеющую максимальную дальность полета в мире.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал «Алмаз-Антей» производителем самых надежных систем противовоздушной обороны в мире, передает телеканал «360».