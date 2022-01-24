Лондон, 24 января. Присутствие военных США на Украине, на которое намекнул президент Джо Байден, может обернуться катастрофой для всего мира, а потому приказы Белого дома следует бойкотировать. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Mail.

Уникальный пересказ комментариев к публикации британского таблоида опубликовала «ПолитРоссия». Несмотря на то, что редакция СМИ выступила в поддержку действий официального Вашингтона и открыто поддержала Байдена заявлениями о «российской агрессии на Украине», простые пользователи Сети оказались другого мнения. Многие из них выступили с неожиданным обращением к военнослужащим США: приказы Белого дома преступны и могут спровоцировать третью мировую войну, а потому их следует бойкотировать, а самого американского лидера — подвергнуть импичменту.

«Нужно объявить импичмент Джо Байдену сейчас, прежде чем он спровоцирует глобальную войну! Он несет в себе менталитет холодной войны и антироссийские настроения. Избавьтесь от демократов — ястребов войны», — написал мужчина по имени Джеффри Нельсон.

Федеральное агентство новостей /

«Он (Байден. — Прим. ФАН) подстрекает к драке, чтобы отвлечь внимание жителей от собственного падающего рейтинга. Очень жаль, что именно американским мужчинам и женщинам, проходящим службу в армии, приходится расплачиваться за его неудачи», — подтвердил nohill.

Ранее читатели Daily Mail выступили с резкой критикой госсекретаря США Энтони Блинкена. Простые британцы высмеяли позицию дипломата по Украине и мнимой «российской агрессии».