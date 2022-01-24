Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 14:39
14:38
Общество
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Краснодарском крае
14:32
Общество
Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер финального сезона сериала «Чикатило»
14:31
Происшествия
Тверской минздрав: видео с «ожившим» в морге мужчиной является фейком
14:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о конфликтах со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке»
14:31
Общество
Минздрав России разрешил проведение клинических испытаний детской вакцины от COVID-19
14:30
Экономика
Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей
14:26
Общество
Певец The Weeknd занял первое место среди самых популярных артистов на Spotify
14:25
Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой поддержки Украины
14:24
Происшествия
Саратовский полицейский насмерть задохнулся выхлопными газами в своей машине
14:24
Весь мир
Парламент Ливии с 25 января начнет принимать заявки кандидатов в премьер-министры
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В США 13-летний школьник скончался от передозировки фентанилом

Весь мир
В США 13-летний школьник скончался от передозировки фентанилом
Global Look Press  /  Scott Keeler / ZUMAPRESS.com

Хартфорд, 24 января. Смерть 13-летнего подростка от передозировки фентанилом, которая произошла в одной из школ Хартфорда, заставила власти Коннектикута пересмотреть политику противодействия опиоидной эпидемии.

Сообщается, что смерть семиклассника, которая была вызвана передозировкой фентанила, произошла 15 января. Смерть школьника вынудила городские власти приступить к обеспечению учебных заведений налоксоном— антидотом, который применяется при передозировках опиоидами.

«Налоксон должен быть доступен во всех школах, и должно быть проведено обучение признакам и симптомам передозировки и тому, как его использовать», — заявил вице-президент службы по борьбе с зависимостями Сети поведенческого здоровья Hartford Healthcare доктор Крейг Аллен.

Школьник почувствовал недомогание 13 января в Академии спорта и медицинских наук и умер в больнице два дня спустя. Имя подростка не разглашалось. По словам официальных лиц, двое других подростков которые, как считается, подверглись воздействию фентанила, были выписаны из больницы.

Полиция Хартфорда сообщила, что обнаружила в школе около 40 маленьких пакетиков с фентанилом. Полиция все еще расследует передозировку, и источник фентанила остается неясным.

Мэр Хартфорда Люк Бронин сказал, что из-за юного возраста ученика школьная медсестра и сотрудники скорой помощи, у которых был налоксон, не сразу заподозрили передозировку опиоидами.

В связи с этим, по словам мэра, городские власти также предлагают внести изменения в обучении и учебных программах, направленных на просвещение сотрудников, учеников и членов сообщества по вопросам осведомленности и профилактики употребления психоактивных веществ.

В связи со смертью школьника правозащитные группы повторяют призывы, которые они делали в течение нескольких лет, к школам закупать налоксон и обучать преподавателей, вспомогательный персонал и учащихся распознавать признаки употребления и передозировки опиоидов так как жертвами все чаще становятся подростки.

Фентанил
Федеральное агентство новостей

По словам экспертов, мощный опиоид фентанил обнаруживается в марихуане, запрещенных таблетках и других веществах, доступных детям школьного возраста. В связи с этим в последние годы в США резко выросло количество смертельных случаев передозировки опиоидами даже среди наркоманов, которые не употребляют героин и другие опиоиды.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В США 13-летний школьник скончался от передозировки фентанилом
сша наркомания опиоидный кризис
Комментировать