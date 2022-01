В США 13-летний школьник скончался от передозировки фентанилом

Хартфорд, 24 января. Смерть 13-летнего подростка от передозировки фентанилом, которая произошла в одной из школ Хартфорда, заставила власти Коннектикута пересмотреть политику противодействия опиоидной эпидемии.

Сообщается, что смерть семиклассника, которая была вызвана передозировкой фентанила, произошла 15 января. Смерть школьника вынудила городские власти приступить к обеспечению учебных заведений налоксоном— антидотом, который применяется при передозировках опиоидами.

After a 13-year-old apparently overdosed on fentanyl at a Hartford school, advocacy groups are calling for more schools to stock the opioid antidote. https://t.co/iUtKWFmeSN — KREM 2 NEWS (@KREM2) January 24, 2022

«Налоксон должен быть доступен во всех школах, и должно быть проведено обучение признакам и симптомам передозировки и тому, как его использовать», — заявил вице-президент службы по борьбе с зависимостями Сети поведенческого здоровья Hartford Healthcare доктор Крейг Аллен.

Школьник почувствовал недомогание 13 января в Академии спорта и медицинских наук и умер в больнице два дня спустя. Имя подростка не разглашалось. По словам официальных лиц, двое других подростков которые, как считается, подверглись воздействию фентанила, были выписаны из больницы.

Полиция Хартфорда сообщила, что обнаружила в школе около 40 маленьких пакетиков с фентанилом. Полиция все еще расследует передозировку, и источник фентанила остается неясным.

After a 13-year-old Hartford student overdosed on fentanyl while at school and later died, police repeated a claim about the dangers of the drug being absorbed through skin. Doctors say that's simply not how it works https://t.co/ecZAvgJ3VS — Hartford Courant (@hartfordcourant) January 21, 2022

Мэр Хартфорда Люк Бронин сказал, что из-за юного возраста ученика школьная медсестра и сотрудники скорой помощи, у которых был налоксон, не сразу заподозрили передозировку опиоидами.

В связи с этим, по словам мэра, городские власти также предлагают внести изменения в обучении и учебных программах, направленных на просвещение сотрудников, учеников и членов сообщества по вопросам осведомленности и профилактики употребления психоактивных веществ.

HARTFORD, Conn. — The death of a 13-year-old student who apparently overdosed on fentanyl at his Connecticut school has drawn renewed pleas for schools to stock the opioid antidote naloxone, as well as for training of both staffers and children on h… https://t.co/HCH0j71daS — TimesDaily Newspaper (@TimesDaily) January 24, 2022

В связи со смертью школьника правозащитные группы повторяют призывы, которые они делали в течение нескольких лет, к школам закупать налоксон и обучать преподавателей, вспомогательный персонал и учащихся распознавать признаки употребления и передозировки опиоидов так как жертвами все чаще становятся подростки.

Федеральное агентство новостей

По словам экспертов, мощный опиоид фентанил обнаруживается в марихуане, запрещенных таблетках и других веществах, доступных детям школьного возраста. В связи с этим в последние годы в США резко выросло количество смертельных случаев передозировки опиоидами даже среди наркоманов, которые не употребляют героин и другие опиоиды.