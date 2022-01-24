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«Могут стать частью истории»: Сатановский озвучил незавидное будущее Запада
Политика
«Могут стать частью истории»: Сатановский озвучил незавидное будущее Запада
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Россия продолжает играть по правилам со странами Запада, который в свою очередь постоянно обманывает Москву. К такому выводу пришел известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Так уж исторически сложилось, что Россия подвергалась нападениям со стороны различных стран, но только после этого отвечала, заявил эксперт. А все из-за того, считает Сатановский, что Россия всегда играет по правилам. Однако, убежден он, сейчас Москва должна действовать совершенно иначе.

«Нам говорят, что мы можем только в ответ. Но если бы я не занимался Ближним Востоком, то я бы согласился. Хороший превентивный удар — это лучшее, что может существовать в этом мире. 1967 год. Израильтяне. Шестидневная война. Очень жаль, что 22 июня 1941 года мы не встретили Третий рейх и всех его союзников, что называется, на встречке. У меня там дедушка был на границе, у меня там полсемьи осталось. Откатились до Москвы, а потом — до Сталинграда. А могли назад и не откатиться. Нельзя так рисковать. […] Мы играем по правилам. А нельзя играть по правилам. Бобик сдох. С нами по правилам никто не играет. И это тоже реальность. Может, она кому-то не нравится, ну и хорошо», — указал эксперт в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Также Сатановский раскрыл незавидное будущее Запада, если начнется конфликт в Европе. По его мнению, западным странам нужно задуматься, иначе они «могут стать частью истории».

«Какая наша задача? Отодвинуться на 1997 год? Нет! Задача Российской Федерации состоит в том, чтобы американских баз в принципе в Европе не существовало, а заодно и в Южной Корее, и в Японии. Все. Пока так. Что нужно для этого делать? Нужно показать западным политикам, что их страны не навсегда на этом свете, что они могут стать частью истории», — резюмировал Евгений Сатановский.

Европейский союз не планирует введения новых санкций против Российской Федерации по итогам заседания Совета министров иностранных дел. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

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