Ричмонд, 24 января. Удивительные свойства воды в ходе экспериментов обнаружила группа ученых из политехнического университета Виргинии. По итогам работы они написали статью, которую опубликовали в журнале Physical Review Fluids.

Физики изучили воду и открыли ее новое свойство. В частности, они расширили научные представления об открытом более 200 лет назад эффекте Лейденфроста.

В ходе эксперимента ученые поместили каплю воды на разогретую до 150 градусов по Цельсию полосу алюминия. Согласно сделанному ранее открытию, вода на пластине должна была закипеть, однако вместо этого она стала левитировать. Виргинские физики проделали то же самое со льдом. Оказалось, что описанный эффект также сохраняется и для замерзшей воды, но работает при температуре более 550 градусов по Цельсию.

Знаменитый английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон ранее предрек апокалипсис на Земле в 2060 году. Год конца света ученый назвал с помощью астрономических расчетов.