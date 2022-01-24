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Разведка ДНР сообщила о признаках подготовки подразделений ВСУ к наступлению в Донбассе

  /   Обновлено: 24 января 2022 12:03
Армия
Разведка ДНР сообщила о признаках подготовки подразделений ВСУ к наступлению в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 24 января. Народная милиция ДНР обвинила Вооруженные силы Украины в подготовке к наступлению на линии соприкосновения и огневых провокаций против ополчения республики.

Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила о переброске механизированных бригад ВСУ в Донбасс. Об этом в понедельник рассказал замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о доукомплектовании механизированных подразделений в глубине территории Украины и направлении их на усиление группировки ООС в Донбассе», — утверждает Басурин.

Народная милиция ДНР отметила признаки подготовки ВСУ к наступлению и предложила украинской стороне отказаться от боевых действий и попыток дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения сил.

Ранее власти республики сообщили, что ВСУ перебросили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в район населенных пунктов Адамовка и Краснополье.

Глава республики Денис Пушилин заявлял журналистам, что к линии соприкосновения в Донбассе продолжает поступать украинская военная техника. Всего в районе развернуто не менее 120 тысяч военнослужащих, передает телеканал «360».

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Все новости / Армия / Разведка ДНР сообщила о признаках подготовки подразделений ВСУ к наступлению в Донбассе
украина днр донбасс
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