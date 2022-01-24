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Путин предупреждал: почему Великобритания и ЕС столкнулись с энергокризисом
Экономика
Путин предупреждал: почему Великобритания и ЕС столкнулись с энергокризисом
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог и публицист Владимир Корнилов в разговоре с ФАН предположил, насколько Великобритания зависит от российского газа. Ранее иностранные эксперты возмутились, что Россия якобы использует свои природные ресурсы в качестве «оружия» манипуляции в отношениях с Западом и странами ЕС. Однако собеседник ФАН напомнил, что Соединенное Королевство, как и все страны, которые импортируют российский газ, подвержено риску роста оптовых цен. По словам британских обозревателей, это может стать серьезной проблемой для населения.

«Россия, сама того не желая, добилась того, что цены на газ выросли в значительной степени. Но при этом Россия понимает, что такая волатильность и страшные скачки цен не способствуют стабильности экономики и поставок. С одной стороны, чем больше будут цены, тем больше будет прибыль газовых компаний. Но в нашей стране давно выявили эту закономерность. Поэтому чем больше будут цены, тем больше будет падать экономика Европы и тем меньше будут поставки газа и нефти в ЕС в конечном итоге. В этом смысле Россия заинтересована в стабильных и нормальных отношениях с европейскими странами. Путин предупреждал, что агрессивная политика Европы приведет к проблемам для мировой экономики. Мы выступаем сейчас за снятие любой напряженности», — объяснил Корнилов.

Путин предупреждал: почему Великобритания и ЕС столкнулись с энергокризисом
vk.com / Администрация Петрозаводского городского округа

Собеседник подтверждает, что в Великобритании выросли цены на газ и счета за отопление за считанные месяцы. Британцы вынуждены жить без отопления, потому что не могут позволить оплачивать коммунальные услуги. Масса энергетических компаний разорилась за полтора месяца. Корнилов не сомневается, что эта ситуация будет актуальной для британцев еще долгое время.

«Если начнется широкомасштабный конфликт, которым иностранные СМИ долго пугают свою публику, то технически цены на нефть и газ взлетят. Значительная часть поставок энергоресурсов идет из России. Именно поэтому Россия призывает Европу и Запад прекратить эту варварскую риторику и перестать пугать собственное население «неминуемой войной». Чем больше панику поднимают, тем быстрее взлетают цены на топливо. Глядишь, многие проблемы и исчезнут», — резюмировал свою позицию собеседник.

Никто в мире уже не скрывает, что отношения между Россией и США оказались на грани нового так называемого карибского кризиса. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

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