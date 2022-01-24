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Австрия эвакуирует дипломатов из Киева только в случае обострения ситуации

Политика
Австрия эвакуирует дипломатов из Киева только в случае обострения ситуации
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Брюссель, 24 января. Австрийские власти рассматривают возможность эвакуации дипломатов с Украины. Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Александер Шалленберг.

По его словам, сотрудники посольства в Киеве будут отозваны только в случае ухудшения обстановки в стране.

«Конечно, у нас есть планы по эвакуации посольств в Киеве, но пока мы к этому не приступили, поскольку нам очень важно именно сейчас, в данную фазу, иметь там максимальное присутствие», — сказал Шалленберг на заседании глав МИД стран Евросоюза.

Ранее об эвакуации дипломатов с Украины сообщили США и Великобритания. Российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

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