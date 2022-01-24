Журналисты составили топ-10 лучших сериалов о полицейских

Москва, 24 января. Сериалы о полицейских пользуются большой популярностью не только за рубежом, но и в России. О любви зрителей к подобным проектам говорит решение кинематографистов выпустить продолжение нашумевшего сериала «Девушки с Макаровым».

В топ-10 лучших сериалов о правоохранительных органах попали «Бруклин 9-9» и «Батл Крик». Оба проекта рассказывают о жизни полицейских, но каждый из них сталкивается с трудностями, которые под силу решить только смелым бойцам.

Еще одно шоу, которое завоевало сердца зрителей, — «Прослушка». Его называют чуть ли не главным полицейским сериалом телевидения. Шоураннер Дэвид Саймон прошелся по главным болевым точкам США: начиная от удушливых гетто и заканчивая коррупцией в политических кругах.

Кадр из сериала «Прослушка» /

Достойным сериал, который заинтересует зрителей не столько расследованием, а способом изучать преступника с помощью психологии, — «Мыслить как преступник». Офисная рутина не интересует главных героев, в центре их внимания психоанализ. Эта картина выходила на ТВ 15 лет.

Журналисты Teleprogramma.pro также советуют посмотреть любителям иностранных картин «Паранормальный Веллингтон», «Рино 911» и «Морская полиция: Спецотдел».

Среди российских проектов отметили классику сериалов о полицейских — «Улицы разбитых фонарей». Проект полюбился зрителям не только за смелые и смешные диалоги, но и яркую демонстрацию лихих девяностых. Этот сериал прославил многих артистов, в том числе Сергея Селина, Алексея Нилова, Анастасию Мельникову, Михаила Трухина и Александра Лыкова.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» /

В современной России вышел еще один сериал о полиции, который заслуживает внимания. Это «Полицейский с Рублевки» с Александром Петровым и Сергеем Буруновым в главных ролях. Сюжет завязан на противостоянии разгильдяя и его сердитого начальника, которые работают в одном отделе.

Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» /

В прошлом году россиян порадовали еще одним полицейским шоу — «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым. Звезда «Бригады» играет начальника уголовного розыска, которому в результате конфликта с руководством в подчиненные дают молодых выпускниц школы полиции. Сериал достаточно незатейлив, но очень обаятелен. Он покоряет не только юмором от Майкова, но и несуразными выходками героинь, которые пытаются состояться в профессии.

На днях вышел новый проект от Данилы Козловского. У актера, который уже снял несколько полнометражных картин, состоялся дебют в мире сериалов. Он выпустил шоу «Карамора».