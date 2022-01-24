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Правительство Афганистана пообещало вновь открыть школы в марте этого года

Весь мир
Правительство Афганистана пообещало вновь открыть школы в марте этого года
Global Look Press  /  Kawa Basharat/XinHua

Кабул, 24 января. Чиновники Министерства образования Афганистана сообщили, что с марта этого года будет возобновлена работа школ для всех возрастных групп учащихся. Это постановление относится как к мальчикам, так и девочкам.

Несколько дней назад специальный представитель США в республике Томас Уэст заявил, что его государство и мировое сообщество намерены взять на себя выплаты окладов афганским учителям, если контролирующее страну движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) позволит им продолжить профессиональную деятельность. В ответ глава отдела афганского Минобразования по связям с общественностью Азиз Ахмад Рейан отметил, что правительство страны намерено возобновить учебный процесс весной независимо от того, будут ли США финансировать преподавателей или нет.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что решения, касающиеся классов для девочек, власти станут принимать без учета сторонних мнений, а закрытие школ по всему Афганистану назвали временным явлением. Также в ближайшем будущем власти государства намерены возобновить работу вузов, о чем сообщил пресс-секретарь Министерства высшего образования Ахмад Такки.

Вновь разрешить школьникам и студентам учиться талибов призывают и граждане самой республики. Как сказал один из педагогов, новое правительство должно стремиться повышать уровень образования в стране и прислушиваться к требованиям народа и мирового сообщества.

Придя к власти в августе прошлого года, «Талибан» запретил девочкам посещать школы. Лидеры радикального движения, не желая повышать напряженность в отношениях с иностранными государствами, заявили, что решение является временным, и после реформирования системы образования женщины получат возможность учиться. Тем не менее до сих пор каких-либо серьезных изменений в этой области не произошло. Талибы разрешили студентам-девушкам лишь посещать вузы с тем условием, что они будут заниматься отдельно от юношей и носить хиджаб.

Еще одним вопросом, волнующим правозащитников, стала нехватка женщин-преподавателей, которые допускаются к проведению уроков у девочек. Новые власти же заверили, что и эта проблема в будущем будет решена.

Особую обеспокоенность международное сообщество выразило по поводу возможного падения уровня грамотности среди женской половины населения страны. С начала двухтысячных в Афганистане удалось улучшить этот показатель с 17 до 36%, а число студентов-девушек выросло более чем в 18 раз (с 5 до 90 тысяч человек). Теперь же государство может вновь сделать шаг назад в развитии, если обещанные талибами реформы не будут реализованы хотя бы частично.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан образование талибы
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