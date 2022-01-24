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МИД КНР: публикация о просьбе Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью

Политика
МИД КНР: публикация о просьбе Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 24 января. Публикация информации о просьбе китайского лидера Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину по Украине является ложью, заявил представитель МИД КНР.

Журналисты Bloomberg до этого обнародовали статью, в которой говорилось, что Си Цзиньпин якобы призвал российскую сторону «не нападать на Украину» во время проведения Олимпиады, передает Радио Sputnik.

«Соответствующая публикация является абсолютной ложью», — отметил представитель МИД Китая.

Дипломат обратил внимание, что подобные заявления направлены не только против стран, но и на подрыв Олимпиады в Пекине.

Посольство КНР ранее уже опровергло сообщение о просьбе Си Цзиньпина к Путину. Дипломаты назвали эту ситуацию провокацией.

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Все новости / Политика / МИД КНР: публикация о просьбе Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью
украина путин китай мид
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