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Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны

Политика
Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Лондон, 24 января. Действия нацистских последователей во времена Второй мировой войны сравнимы с отношением нынешней Германии к украинцам. Такое заявление сделал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко на британском телеканале.

В журналистском материале корреспонденты «ПолитРоссии» рассказали о позиции Пристайко по отношению к Крыму и его политической позиции. Украинского посла в Великобритании сподвигло высказаться выступление командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха. Вице-адмирал ФРГ сообщил, что Украина никогда не вернет Крым. Поле он покинул свой пост.

Пристайко не ожидал подобных заявлений с немецкой стороны и призвал поддержать Киев в этом вопросе. Украинский посол подчеркнул, что во времена нацистской Германии на территории Украины происходили массовые убийства. Память об этом жива до сих пор.

«Так много украинцев все еще помнят, что немцы делали в нашей части земного шара, и особенно на Украине. Мы говорим об обеих мировых войнах, и обе они были в нашей части земного шара. Наши земли были оккупированы, и нет ни одной украинской семьи, которую не коснулись бы эти войны», — напоминает Пристайко.

По мнению политика, Киев разделяет позицию Берлина только в отношении экономических санкций против РФ. Тем не менее Германия относится к этому несерьезно. Причиной послужили взаимно продолжающиеся работы над «Северным потоком — 2» со стороны ФРГ и России. Украина в этой ситуации призывает немецкую сторону к отказу от проекта, так как украинское ГТС поставляет немцам достаточное количество газа.

Неожиданное заявление Пристайко об отношении Германии к украинскому народу в эфире программы Trevor Phillips on Sunday на британском телеканале Sky News удивило ведущего Тревора Филлипса. По мнению журналиста, это серьезное обвинение в адрес немецкого правительства.

Ранее историк Катя Хойер сообщила о том, что Правительство Германии «играет на два фронта» по отношению к Украине и России. Эксперт сделала вывод, что ФРГ гораздо выгоднее сотрудничать с Россией в экономических вопросах. Несмотря на союз ФРГ и США, который должен обеспечить поддержку Киева.

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Все новости / Политика / Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны
украина германия пристайко филлипс
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