Критик Махер указал на недостаток новой документалки о принцессе Диане

Лондон, 24 января. Новый документальный фильм о покойной принцессе Диане пока не снискал похвалы критиков. Например, рецензент Кевин Махер посчитал картину вторичной.

Фильм под названием «Принцесса» стал очередным проектом, посвященным леди Ди, интерес к личности которой вырос в последние годы. Премьера документалки состоялась на фестивале Sundance, но критики и зрители приняли работу без энтузиазма.

Режиссер Эд Перкинс использовал архивные кадры при создании ленты о принцессе Диане. Они помогли автору документалки воссоздать всю историю леди Ди, начиная с помолвки с принцем Чарльзом и заканчивая трагической гибелью.

При этом режиссер постарался особо выделить роль, которую повышенное внимание со стороны журналистов сыграло в судьбе первой супруги принца Уэльского. Перкинс обещал, что его лента станет «захватывающим и экспериментальным» взглядом на жизнь принцессы Дианы.

«Это своего рода шекспировская трагедия, при этом многие из нас пережили ее и активно в ней участвовали», — подчеркивал режиссер.

Однако Махер указал на главный недостаток фильма «Принцесса». По словам критика, кадры, которые показали в ленте, хорошо знакомы любому человеку, следящему за королевской семьей. Похоже, документалка несет мало новой информации о леди Ди.

Жизни принцессы Дианы посвятили и грядущий пятый сезон сериала «Корона». При этом для съемок не смогли воссоздать один из самых культовых образов бывшей жены принца Чарльза.