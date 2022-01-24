Захарова: посольство России на Украине продолжает работу

Москва, 24 января. Посольство России на Украине продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В понедельник, 24 января, стало известно, что США и Великобритания эвакуируют некоторых дипломатов из Киева. Госдепартамент предложил сотрудникам посольства добровольно покинуть страну вместе с семьями.

«Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали», — сказала Захарова во время выступления на радио.

Повестка американского Госдепа удивила дипломата. Она призналась, что считает ее странной и неумной.