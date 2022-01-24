Политолог Иванов о желании США отправить в Европу тысячи солдат: «Игра на грани фола»

То, что кажется сегодня обострением ситуации вокруг Украины, на самом деле норма взаимоотношений сильной державы, имеющей свой проект развития, с Соединенными Штатами. Об этом ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Отправка тысяч солдат

Белый дом рассматривает возможность отправить тысячи американских солдат, корабли и авиацию в Прибалтику и страны Восточной Европы. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Global Look Press / Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Соответствующие планы обсуждались президентом США Джо Байденом в минувшую субботу. Представители Пентагона предложили главе государства несколько вариантов действий на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Игра на грани фола

Как отметили Андрей Иванов, сейчас ситуация очень накаленная — прежде всего вокруг Украины. Это такая дипломатическая игра на грани фола, считает эксперт.

«США неоднократно заявляли, что не собираются воевать с Россией, да это и невозможно. Россия утверждает, что не вторгнется на Украину, да и это действительно просто незачем. Но к границе с Украиной стянуты значительные силы, в Белоруссии проходят учения. В ответ США должны тоже продемонстрировать мускулы. Мол, мы тоже учения проведем. Подобная игра, кстати, идет уже много лет вокруг Тайваня и спорных островов Южно-Китайского моря. В советское время это вообще было нормой жизни», — пояснил Андрей Иванов.

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Поэтому, заметил он, то, что кажется сегодня обострением, на самом деле норма взаимоотношений сильной державы, имеющей свой проект развития, с американцами. Если в американский проект не вписываешься и при этом имеешь силу, то надо привыкать к такому диалогу.

«Еще год назад риторика американских СМИ была направлена против Китая, все заголовки, как сейчас, были в стиле «завтра война». Вспомним, с чего начинал президентство Дональд Трамп. Он чуть ли не затеял ядерную войну, ни с чего вдруг решив уничтожить КНДР. Так что все сейчас идет своим чередом. Россия проводит свои учения у границ, НАТО — свои, поводов для паники нет», — резюмировал свою позицию Андрей Иванов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.