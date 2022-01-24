Обозреватель Коц назвал ветшание судоремонтных верфей одной из скрытых проблем ВМС США

Вашингтон, 24 января. Командование ВМС США признало неспособность американских судоремонтных заводов обслуживать потребности флота в полном объеме. Из-за этого сроки сдачи новых кораблей постоянно переносятся.

Американские судоремонтные верфи изношены и не справляются с обслуживанием ВМС, о чем недавно заявил глава Командования сил флота (US Fleet Forces Command) адмирал Дэрил Кодл. Военный обозреватель РИА Новостей Андрей Коц назвал эту слабость Пентагона уже давно известной проблемой, которая носит комплексный характер.

«Это глобальная проблема, и она может стать нашей критической уязвимостью в военное время», — озвучил неутешительные итоги адмирал Кодл.

Хотя США и тратят на верфи миллиарды долларов, их эффективность оставляет желать лучшего. Очередь кораблей на ремонт растягивается на несколько лет.

Невозможность оперативного ремонта вынудила ВМС США отправить на пенсию те корабли, которые слишком дорого и долго чинить: под сокращение попали семь крейсеров проекта Ticonderoga, четыре патрульных катера класса Cyclone и десантный корабль-док Whidbey Island. При этом заменить их пока нечем.

Кроме того, ВМС США теряют позиции из-за успехов России в области изготовления новых подлодок и кораблей. Обозреватели китайского издания констатировали, что Москве уже удалось обыграть Вашингтон в этом морском противостоянии.