Под Омском могут появиться город-аэроспутник и сибирский «Артек»

Омск, 24 января. Доцент, кандидат физико-математических наук, начальник Центра трансфера технологий (ЦТТ) Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора (МИБИ) ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Владимир Лизунов выступил с интересной инициативой.

Свои соображения о перспективах социально-экономического развития Омской области до 2030 года Лизунов изложит 25 января на площадке общегородской «Точки кипения» на улице Маршала Жукова, 21 в Омске. Там будут обсуждаться проекты, призванные повысить привлекательность Омска для жителей и инвесторов. Так, Лизунов предлагает создать под Омском город-спутник по типу подмосковного Домодедово. Этот проект носит название «73-й меридиан», сообщает «Омск-Информ».

Как пояснил Лизунов, этот проект предполагает создание вокруг грузопассажирского аэропорта города-спутника в качестве центра притяжения в Евразии, чтобы превратить Омск в мультимодальный транспортный узел для Сибири и Казахстана. Еще одним перспективным проектом является организация в районе полигона Танкового института своего Сибирского «Артека» с пляжами и уникальными растениями. Реализовать задуманное предлагается к 2030 году.

Ранее ФАН сообщал о ходе строительства спорткомплекса «Арена Омск». В хоккейном клубе «Авангард» отметили, что по состоянию на конец 2021 года техническая готовность объекта достигла 50%. Уже возведены все шесть этажей комплекса, полностью смонтированы трибуны, кровля, завершено остекление зрительских павильонов досмотра, запущен индивидуальный тепловой пункт, функционирует теплоснабжение.