Британские власти начали эвакуацию дипломатов киевского посольства

Киев, 24 января. Некоторые британские дипломаты должны покинуть Украину. Их эвакуацию начали английские власти.

На родину вернется часть сотрудников посольства, расположенного в Киеве. Причиной отзыва дипломатов назвали обострение ситуации на Украине, сообщает телеканал BBC.

Британский МИД добавил, что сотрудников уже вывозят из Киева. Однако дипмиссия продолжит работу.

Ранее об эвакуации своих представителей в Киеве объявили США. Они предложили некоторым дипломатам и их семьям вернуться на родину добровольно. На Украине такой шаг назвали преждевременным и указали на проявление излишней предосторожности Вашингтона.