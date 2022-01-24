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Британские власти начали эвакуацию дипломатов киевского посольства

  /   Обновлено: 24 января 2022 11:38
Политика
Британские власти начали эвакуацию дипломатов киевского посольства
wikipedia.org  /  UK Government / OGL 2

Киев, 24 января. Некоторые британские дипломаты должны покинуть Украину. Их эвакуацию начали английские власти.

На родину вернется часть сотрудников посольства, расположенного в Киеве. Причиной отзыва дипломатов назвали обострение ситуации на Украине, сообщает телеканал BBC.

Британский МИД добавил, что сотрудников уже вывозят из Киева. Однако дипмиссия продолжит работу.

Ранее об эвакуации своих представителей в Киеве объявили США. Они предложили некоторым дипломатам и их семьям вернуться на родину добровольно. На Украине такой шаг назвали преждевременным и указали на проявление излишней предосторожности Вашингтона.

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украина сша великобритания
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