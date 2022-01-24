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МИД Китая осудил попытки Запада оклеветать отношения Москвы и Пекина

Политика
МИД Китая осудил попытки Запада оклеветать отношения Москвы и Пекина
twitter.com  /  @zlj517

Пекин, 24 января. Отношения между Россией и Китаем будут продолжать стабильно развиваться, несмотря на клевету и усилившуюся дезинформацию со стороны Запада, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

До этого иностранные издания начали распространять недостоверную информацию о необычной просьбе председателя КНР к президенту России Владимиру Путину. По сведениям Bloomberg, китайский лидер якобы призвал Москву «не нападать» на Украину во время проведения Олимпиады, передает Радио Sputnik.

«Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине», — сказал представитель МИД на брифинге.

Чжао Цзянь добавил, что все попытки очернить стабильные отношения Москвы и Пекина обречены на провал, пишет ТАСС.

Китайское посольство раннее назвало фейковой новость о том, председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина «не нападать на Украину».

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украина китай мид олимпиада
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