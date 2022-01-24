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В окружении Моргенштерна спровоцировали слухи о прекращении карьеры рэпера

  /   Обновлено: 24 января 2022 11:13
Общество
В окружении Моргенштерна спровоцировали слухи о прекращении карьеры рэпера
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 24 января. Скандальный рэпер Моргенштерн приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом говорится в Telegram-канале «Не Моргенштерн», который считается официальным ресурсом артиста. Позднее выяснилось, что речь шла не о российском исполнителе.

В сообщении было указано, что Моргенштерн восстанавливается после тяжелой травмы на горнолыжном курорте в Австрии. Пока исполнитель не приведет свое здоровье в норму, на сцену не выйдет. Таким образом, в окружении звезды спровоцировали слухи о приостановке карьеры.

Позднее выяснилось, что речь идет не о скандальном артисте, а о его однофамильце. Авторы решили выяснить, проверяют ли журналисты информацию и источники перед публикацией. СМИ рэпера писало об австрийском спортсмене Томасе Моргенштерне, который незадолго до Олимпиады в Сочи получил серьезную травму во время тренировки.

«Мы написали текст о том, что спортсмен Томас Моргенштерн восстановился от последствий давней тяжелой травмы. Это чистая правда: есть такой спортсмен, и он реально сильно [упал] в Австрии несколько лет назад», — говорится в сообщении.

Интересно, что несколько дней назад рэпер писал о плохом самочувствии. Он предупредил поклонников, что не сможет выходить на связь из-за проблем со здоровьем.

Рэпер нередко оказывается в центре внимания. Еще в прошлом году его имя гремело в СМИ множество раз из-за наркоскандалов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин убежден в незаконной деятельности артиста, связанной с торговлей запрещенными препаратами.

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скандал травма моргенштерн
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