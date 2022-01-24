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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создала новейшую дальнобойную ракету РВВ-БД

  /   Обновлено: 24 января 2022 11:12
Армия
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создала новейшую дальнобойную ракету РВВ-БД
youtube.com  /  Минобороны России

, 24 января. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» подготовила к серийному производству ракету класса «воздух — воздух» РВВ-БД, имеющую максимальную дальность полета в мире. Об этом рассказал гендиректор КТРВ Борис Обносов.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС в связи с 20-летием со дня основания корпорации. По словам Обносова, уникальная ракета будет предназначена для экспорта. Она уже успешно прошла госиспытания. Необходимая документация уже готова для начала серийного изготовления.

«Она сейчас обладает самой большой дальностью полета в мире среди ракет класса "воздух — воздух"», — уточнил гендиректор КТРВ.

Также Обносов рассказал, что специалисты «Тактического ракетного вооружения» работают над созданием противолодочных ракет. Например, недавно стартовало серийное производство современного образца АПР-3МЭ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что летом состоятся летные испытания второго образца ударного дрона «Охотник» российского производства.

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