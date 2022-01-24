Постковидный синдром: почему после коронавируса борьба за жизнь и здоровье продолжается

Люди, которые перенесли коронавирус, зачастую признаются: на этом их борьба за собственное здоровье не заканчивается, ибо последствия COVID-19 бывают тяжелее самой болезни. Зависит ли проявление постковидного синдрома от тяжести течения коронавируса? Почему реабилитация в той или иной степени требуется всем переболевшим? По каким органам бьет коронавирус и с какими последствиями справиться тяжелее всего? На эти и другие вопросы в интервью ФАН ответила терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач.

— С последствиями каких заболеваний можно сравнить постковидное состояние человека?

— Постковидный синдром, как его еще называют long-COVID, — это целый ряд симптомов, который затрагивает легкие, сердце, сосуды, нервную, пищеварительную, иммунную системы, а также когнитивные функции. Поэтому постковидное состояние может протекать под маской дисфункции любой из систем органов человека. Не зря диагноз «постковидный синдром» в настоящее время вынесен в классификацию болезней как отдельное заболевание. Если человек имел до этого какие-то болезни, то они могут просто декомпенсироваться. Чаще всего постковидный синдром характеризуется дыхательной недостаточностью, которая проявляется в виде нехватки воздуха, одышки при нагрузках разной интенсивности, бронхообструктивного синдрома. Если затронута сердечно-сосудистая система, то могут появиться учащенное сердцебиение, боли в области сердца, чувство нарушения ритма сердца. Пищеварительная система на перенесенный коронавирус отвечает синдромом диспепсии, расстройством: различными болями в животе, нарушением стула, снижением аппетита, снижением ферментативной активности ЖКТ и, как следствие, плохим перевариванием пищи, дефицитом нутриентов, потерей веса. Самое неприятное, что снижает качество жизни человека, перенесшего COVID-19, — это дисфункция нервной системы и когнитивных функций. Ранее мы сталкивались с постинфекционной астенией. Но постковидная астения проявляется в существенных нарушениях адаптации, депрессиях, бессонницах, с которыми зачастую могут справиться только врачи, специализирующиеся конкретно в этой области. Самое непредсказуемое и опасное — это синдром повышенного тромбообразования, который может протекать как малосимптомно в виде микротромбозов, так и приводить к серьезным последствиям в виде инвалидизирующих инсультов и инфарктов, тромбофлебитов конечностей и тромбозов легочной артерии.

— Есть ли какая-то корреляция между возрастом переболевшего коронавирусом и пострадавшими органами?

— Ответ будет неоднозначный. Бесспорно, такая корреляция есть: люди старшего возраста тяжелее переносят болезнь и имеют больше последствий и осложнений, что связано с физиологическими особенностями возрастного организма, ведь потенциал к восстановлению с возрастом снижается. Также с возрастом приобретается больше хронических заболеваний, что усугубляет картину. Однако мы видим немало исключений: например, когда дети болеют тяжелее. Это, кстати, связано с мутацией вируса. Или когда молодые люди без серьезной сопутствующей патологии неделями находятся в реанимации на аппарате ИВЛ. Но даже у таких пациентов, столь тяжело перенесших COVID-19, выраженного постковидного синдрома может и не быть. Вместе с тем встречаются случаи, когда люди перенесли инфекцию буквально «на ногах», но столкнулись с длительным постковидным синдромом. Мне кажется, через какое-то время данная статистика будет оценена более подробно и переведена в цифры.

Из личного архива Татьяны Налегач /

— Людям какого возраста чаще всего требуется реабилитация после перенесенного коронавируса? Как часто она необходима молодежи и детям?

— Я считаю, что реабилитация нужна одинаково всем людям без учета возраста. А интенсивность проводимых мероприятий и их длительность зависят от тяжести проявлений.

— В какой момент человек должен принять решение о реабилитации?

— Это решение должно приниматься совместно с лечащим врачом, так как сначала врач проводит диагностику нарушений, а затем корректирует их с помощью немедикаментозных подходов и лекарственных средств в зависимости от результатов обследования с обязательным контролем эффективности.

— Что чаще всего включает в себя реабилитация при постковидных состояниях и как долго она может длиться?

— Как правило, реабилитация начинается еще на этапе самой болезни. Очень хорошие результаты дает лечебная физкультура с постепенным увеличением физической нагрузки. Сбалансированная диета должна способствовать восстановлению функции желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и в то же время содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, растительной клетчатки, витаминов и минералов. В восстановительный период лучше исключить жирное, жареное, алкоголь. При необходимости врач назначает дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов и лекарственных препаратов, физиотерапевтические процедуры: соляную пещеру, ингаляции солевыми растворами, гипербарическую оксигенацию, санаторно-курортное лечение, занятия с психотерапевтом. В целом возвращение к привычному образу жизни должно быть постепенным. Кстати, сеансы в барокамере в данный момент демонстрируют очень неплохие результаты, восстановление на их фоне происходит значительно быстрее.

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Вятские Увалы» /

— Кто чаще обращается за помощью: привитые или нет?

— Как мы видим, тяжелое течение COVID-19 бывает преимущественно у непривитых людей. Привитые же тоже могут болеть, но чаще в легкой форме. В такой ситуации обращаться к врачу также необходимо. Но в целом мы получаем больше обращений от людей, не имеющих прививки.

Ранее эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему в большинстве своем люди лгут, когда говорят о побочных эффектах от вакцинации. Как объяснил академик, это связано с эффектом ноцебо, которому было посвящено отдельное исследование. Он характеризуется тем, что испытуемые, которые вместо вакцины получали «пустышку», жаловались на плохое самочувствие.