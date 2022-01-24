Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси

Художник Ибрагим Адель увлекается разработкой и созданием железных скульптур, в его портфолио уже шесть статуй, собранных из старых металлических конструкций. Мужчина решил подарить городу Александрия свое новое произведение — модель одного из персонажей известного фантастического боевика «Трансформеры» Бамблби.

«Я выбрал этого персонажа, потому что «Трансформеры» — очень известный фильм, и на многих он оказал влияние. Я люблю Бамблби, потому что он тесно связан с моим хобби по переработке металлических отходов, ведь этот персонаж сам трансформировался в автомобиль», — рассказал художник.

Для создания новой работы Ибрагим использовал старые запчасти списанных машин такси. Все они желтого цвета, как и персонаж Бамблби. Мужчина построил свою семиметровую статую за 28 дней. Он использовал 500 килограммов металлолома.

«Реализовать такой проект достаточно трудно, подобрать необходимый железный лом, обработать запчасти и найти для них идеальное место. Все знают, как выглядит этот трансформер, поэтому мне приходится искать похожие детали, чтобы скульптура была максимально идентична оригиналу», — отметил Ибрагим.

По словам художника, на создание статуй его вдохновляют египетские фараоны, исторические личности и герои популярных фантастических фильмов. В будущем мужчина мечтает создать крупнейший в мире музей скульптур из переработанных материалов.