Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 13:08
13:03
Шоу-бизнес
Боня рассказала о конфликтах с Александром Смерфитом
13:03
Политика
Политолог Ищенко: США «приукрасили» планы по смене сотрудников посольства на Украине
13:00
Общество
Археологи обнаружили руины мечети XII века при раскопках в иракском Мосуле
12:59
Общество
Петербургские спасатели десять раз за сутки тушили горящий мусор
12:58
Общество
Оперштаб России сообщил о 5970 госпитализациях с COVID-19 за сутки
12:57
Происшествия
Красноярские подростки сообщили о «минировании» школы ради срыва контрольной работы
12:57
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения депутату Рашкину
12:53
Политика
Член СПЧ Каляпин жестко отреагировал на обвинения в терроризме со стороны Кадырова
12:52
Весь мир
Правительство Афганистана пообещало вновь открыть школы в марте этого года
12:52
Политика
Экс-премьер Азаров раскрыл, какая страна-партнер является реальным врагом Украины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси

Общество

Художник Ибрагим Адель увлекается разработкой и созданием железных скульптур, в его портфолио уже шесть статуй, собранных из старых металлических конструкций. Мужчина решил подарить городу Александрия свое новое произведение — модель одного из персонажей известного фантастического боевика «Трансформеры» Бамблби.

«Я выбрал этого персонажа, потому что «Трансформеры» — очень известный фильм, и на многих он оказал влияние. Я люблю Бамблби, потому что он тесно связан с моим хобби по переработке металлических отходов, ведь этот персонаж сам трансформировался в автомобиль», — рассказал художник.

Для создания новой работы Ибрагим использовал старые запчасти списанных машин такси. Все они желтого цвета, как и персонаж Бамблби. Мужчина построил свою семиметровую статую за 28 дней. Он использовал 500 килограммов металлолома.  

«Реализовать такой проект достаточно трудно, подобрать необходимый железный лом, обработать запчасти и найти для них идеальное место. Все знают, как выглядит этот трансформер, поэтому мне приходится искать похожие детали, чтобы скульптура была максимально идентична оригиналу», — отметил Ибрагим.

По словам художника, на создание статуй его вдохновляют египетские фараоны, исторические личности и герои популярных фантастических фильмов. В будущем мужчина мечтает создать крупнейший в мире музей скульптур из переработанных материалов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси
египет трансформеры скульптура искусство развлечения
Комментировать