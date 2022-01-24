МИД Украины указал на чрезмерную предосторожность США после отзыва дипломатов

Киев, 24 января. Распоряжение Госдепартамента США об отъезде дипломатов из Киева является преждевременным. Так считают в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что уважают право других государств на обеспечение безопасности своих граждан. Однако такой шаг они назвали проявлением чрезмерной предосторожности.

«Фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло», — заявили в министерстве иностранных дел.

Американский Госдепартамент ранее предложил своим дипломатам и их семьям добровольно покинуть Украину. Дипломатическое представительство продолжит работу в штатном режиме.