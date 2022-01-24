Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 11:39
11:38
Политика
МИД КНР: публикация о просьбе Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью
11:35
Политика
Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны
11:33
Общество
Под Омском могут появиться город-аэроспутник и сибирский «Артек»
11:33
Происшествия
Неизвестные выбросили на помойку пакет с живыми шиншиллами под Ульяновском
11:32
Общество
Критик Махер указал на недостаток новой документалки о принцессе Диане
11:32
Экономика
Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в ипотеку в Москве
11:32
Весь мир
Индейский вождь Уилкаман обвинил армию Чили в геноциде мапуче
11:31
Политика
Захарова: посольство России на Украине продолжает работу
11:31
Общество
Краснодарским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку
11:29
Общество
Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД Украины указал на чрезмерную предосторожность США после отзыва дипломатов

Политика
МИД Украины указал на чрезмерную предосторожность США после отзыва дипломатов
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 24 января. Распоряжение Госдепартамента США об отъезде дипломатов из Киева является преждевременным. Так считают в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что уважают право других государств на обеспечение безопасности своих граждан. Однако такой шаг они назвали проявлением чрезмерной предосторожности.

«Фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло», — заявили в министерстве иностранных дел.

Американский Госдепартамент ранее предложил своим дипломатам и их семьям добровольно покинуть Украину. Дипломатическое представительство продолжит работу в штатном режиме.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Украины указал на чрезмерную предосторожность США после отзыва дипломатов
украина сша госдепартамент
Комментировать