Индейский вождь Уилкаман обвинил армию Чили в геноциде мапуче

При нападении индейских боевиков на юге Чили погибли трое полицейских и один мирный житель. 18 января машину Хоэля Овалье — владельца небольшого земельного участка в местечке Анголь — обстреляли на шоссе шестеро неизвестных в балаклавах. Овалье был убит пулей, попавшей в голову.
На следующий день начальник подразделения Национальной безопасности в Араукании, генерал Луис Фелипе Куэльяр выступил с обращением к боевикам. Куэльяр призвал анонимных убийц померяться силами не с безоружными гражданами, а с военными в соответствующей экипировке.
Jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Gral. Luis Felipe Cuéllar.— Trini Lathrop ???? (@MattyLL) January 19, 2022
Ofreciendo una guerra pic.twitter.com/w51mDyz55p
На заявление военного ответил вождь Аукан Уилкаман — спикер индейского «Совета всех земель». Он призвал президента Пиньеру выслать из Араукании нынешнего начальника региональной безопасности, поскольку тот «провоцирует восстание в регионе», а призывы его «противоречат задаче воцарения мира». Армия Чили, по словам Уилкамана, есть ни что иное, как концентрация «зла и трусости», поскольку на ее совести «геноцид народа мапуче».
Специальный корреспондент МФАН рассказывает о росте напряженности на юге Чили.
En la Región de La Araucanía, nuestras Fuerzas Armadas cuentan con una alta preparación y un permanente entrenamiento que les permite enfrentar cualquier tipo de situación, y de esta forma seguir cumpliendo nuestra misión, la cual es apoyar a las policías en pos de tu seguridad. pic.twitter.com/B8n3xIjuMk— JDN ARAUCANÍA (@JdnAraucania) November 23, 2021
Путь вождя
Аукан Уилкаман, известный своими резкими заявлениями и не слишком удачной политической карьерой, родился в 1965 году в индейской коммуне Койимке, в одной из самых конфликтных провинций чилийской Араукании. Во времена диктатуры Аугусто Пиночета его отец, Хосе Луис Уилкаман, и еще несколько земляков были задержаны военными по обвинению в подрывной деятельности. Мальчик стал невольным свидетелем пыток; этот опыт сыграл решающую роль в формировании жизненной позиции нынешнего лидера мапуче.
Несмотря на длительные перерывы в обучении, в 2012 году Уилкаман все-таки окончил юридический факультет Автономного южного университета в городе Темуко. Академическая среда выработала у него навык образно объясняться и грамотно составлять тексты обращений к СМИ.
Начиная с 1989 года Уилкаман является постоянным спикером «Совета всех земель» мапуче в ООН и Организации американских государств. В 2005-м «Сеть индейского народа» (Red Indígena y Popular) выдвинула его кандидатуру на президентских выборах, однако чилийская Служба надзора за выборами (Servel) ее отклонила. В 2017 Уилкаман попытался баллотироваться в Сенат от левой коалиции «Широкий фронт» (Frente Amplio), однако и тут потерпел неудачу: на тот момент левое крыло чилийской политики еще не набрало достаточную силу.
Организация «Совет всех земель», которую Аукан Уилкаман возглавляет в настоящее время, была сформирована в 1989 году. Она отстаивает право индейцев мапуче создать собственное государство на территориях, которые официально принадлежат Чили и соседней Аргентине.
Колумбийские методы в чилийских лесах
Уилкаман с самого начала выражал активное несогласие с введением на юге Чили чрезвычайной ситуации в 2021 году. В одном из интервью он назвал действия правительства «коломбизацией Южной Макрозоны».
Слово «коломбизация» является отсылкой к истории, когда во время первого президентского срока Мишель Бачелет (2006-2011) чилийских карабинеров направляли повышать квалификацию в Колумбию — чтобы овладели навыками ведения боевых действий в тропическом лесу и методами борьбы с партизанами. Целью подготовки так называемых «коммандос джунглей» была борьба с наркотрафиком в Араукании, где уже тогда через аргентинско-чилийскую границу в обе стороны переправлялись крупные партии марихуаны. Кроме того, в 2007 году юг Чили уже стал очагом беспорядков, за которыми стоял Координационный совет Арауко-Мальеко (САМ) — одна из самых значимых и наиболее радикальных индейских организаций в регионе.
A estos comandos de las Fuerzas Especiales de la Armada de Chile (@Armada_Chile), los necesitamos apoyando a Carabineros en Arauco y La Araucanía, con todo su nivel de preparación táctica como fuerza de élite. El terrorismo no puede apoderarse de la zona. pic.twitter.com/oAgVdYEsCT— Pedro David Hernández Farías (@pdhernandezf) February 25, 2021
Чилийские «коммандос джунглей» (comandos jungla) учились о своих колумбийских коллег — у которых к тому времени уже сложилась очень нехорошая репутация жестоких и беспринципных убийц, которые без суда и следствия ликвидируют не только преступников, но и всякого, кто встанет у них на пути.
«Президент Пиньера тоже отправил 350 карабинеров обучаться в Колумбию, — отметил Уилкаман в интервью CNN-Чили в октябре 2021 года. — Так что у нас тут силовики действуют против отдельных групп прямо по колумбийскому протоколу — чтобы запугать общественное мнение, запачкать и дискредитировать индейское дело борьбы за свободу».
«Концентрация зла»
В специальном коммюнике 19 января Уилкаман заклеймил действия военных на территории Южной Макрозоны — то есть в регионах Араукания, Лос-Лагос и Лос-Риос. С его точки зрения, генерал Куэльяр не справляется со своими обязанностями и сеет вражду между чилийцами и индейцами мапуче. Уилкаман подтвердил, что «Совет всех земель» передал в Конституционную конвенцию инициативу, которая позволила бы на законном основании вывести из Араукании все военные части и уничтожить сами базы.
Tras comienzo del estado de emergencia en 4 provincias del Biobío y La Araucanía, efectivos de la Infantería de Marina de la Armada se despliegan en Lebu. pic.twitter.com/F5gf3w6vgN— T13 Concepción (@T13Concepcion) October 14, 2021
С 12 октября 2021 на юге Чили продолжается объявленная президентом Себастьяном Пиньерой чрезвычайная ситуация. Власти пошли на такие в связи с поджогами частных домов, машин, строительной техники, а также возведением баррикад на важнейших транспортных артериях региона.
Принятые меры возымели действие: в результате ввода войск и совместных действий с полицией, уже к концу ноября количество поджогов снизилось на 45%, а насильственные действия (грабежи, узурпация земель и перестрелки) – на 60%. По состоянию на 14 декабря было задержано 96 правонарушителей, конфисковано 1543 килограмма наркотиков и 11778 «косяков» из конопли.
Однако нападения боевиков мапуче, которые требуют отделения их исконных земель от Чили и изгнания «белого человека», продолжились, чем примером стало убийство полицейских и Хоэля Овалье. Сейчас индейцы Южного конуса выступают единым фронтом, возглавляемые такими радикальными лидерами, как Уилкаман или Эктор Каррильянка. Неспокойный юг станет одной из главных проблем для нового президента Габриэля Борича.
Tensión en Chile— DW Español (@dw_espanol) October 12, 2021
Crece la indignación tras la muerte de una joven estudiante este domingo en una protesta en favor del pueblo mapuche. El gobierno podría declarar el estado de emergencia en la región de la Araucanía, territorio histórico mapuche. /e pic.twitter.com/HLXFh5qm9F