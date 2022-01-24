Индейский вождь Уилкаман обвинил армию Чили в геноциде мапуче

При нападении индейских боевиков на юге Чили погибли трое полицейских и один мирный житель. 18 января машину Хоэля Овалье — владельца небольшого земельного участка в местечке Анголь — обстреляли на шоссе шестеро неизвестных в балаклавах. Овалье был убит пулей, попавшей в голову.

На следующий день начальник подразделения Национальной безопасности в Араукании, генерал Луис Фелипе Куэльяр выступил с обращением к боевикам. Куэльяр призвал анонимных убийц померяться силами не с безоружными гражданами, а с военными в соответствующей экипировке.

Jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Gral. Luis Felipe Cuéllar.

Ofreciendo una guerra pic.twitter.com/w51mDyz55p — Trini Lathrop ???? (@MattyLL) January 19, 2022

На заявление военного ответил вождь Аукан Уилкаман — спикер индейского «Совета всех земель». Он призвал президента Пиньеру выслать из Араукании нынешнего начальника региональной безопасности, поскольку тот «провоцирует восстание в регионе», а призывы его «противоречат задаче воцарения мира». Армия Чили, по словам Уилкамана, есть ни что иное, как концентрация «зла и трусости», поскольку на ее совести «геноцид народа мапуче».

Специальный корреспондент МФАН рассказывает о росте напряженности на юге Чили.

En la Región de La Araucanía, nuestras Fuerzas Armadas cuentan con una alta preparación y un permanente entrenamiento que les permite enfrentar cualquier tipo de situación, y de esta forma seguir cumpliendo nuestra misión, la cual es apoyar a las policías en pos de tu seguridad. pic.twitter.com/B8n3xIjuMk — JDN ARAUCANÍA (@JdnAraucania) November 23, 2021

Путь вождя

Аукан Уилкаман, известный своими резкими заявлениями и не слишком удачной политической карьерой, родился в 1965 году в индейской коммуне Койимке, в одной из самых конфликтных провинций чилийской Араукании. Во времена диктатуры Аугусто Пиночета его отец, Хосе Луис Уилкаман, и еще несколько земляков были задержаны военными по обвинению в подрывной деятельности. Мальчик стал невольным свидетелем пыток; этот опыт сыграл решающую роль в формировании жизненной позиции нынешнего лидера мапуче.

Несмотря на длительные перерывы в обучении, в 2012 году Уилкаман все-таки окончил юридический факультет Автономного южного университета в городе Темуко. Академическая среда выработала у него навык образно объясняться и грамотно составлять тексты обращений к СМИ.

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Начиная с 1989 года Уилкаман является постоянным спикером «Совета всех земель» мапуче в ООН и Организации американских государств. В 2005-м «Сеть индейского народа» (Red Indígena y Popular) выдвинула его кандидатуру на президентских выборах, однако чилийская Служба надзора за выборами (Servel) ее отклонила. В 2017 Уилкаман попытался баллотироваться в Сенат от левой коалиции «Широкий фронт» (Frente Amplio), однако и тут потерпел неудачу: на тот момент левое крыло чилийской политики еще не набрало достаточную силу.

Организация «Совет всех земель», которую Аукан Уилкаман возглавляет в настоящее время, была сформирована в 1989 году. Она отстаивает право индейцев мапуче создать собственное государство на территориях, которые официально принадлежат Чили и соседней Аргентине.

Федеральное агентство новостей /

Колумбийские методы в чилийских лесах

Уилкаман с самого начала выражал активное несогласие с введением на юге Чили чрезвычайной ситуации в 2021 году. В одном из интервью он назвал действия правительства «коломбизацией Южной Макрозоны».

Федеральное агентство новостей /

Слово «коломбизация» является отсылкой к истории, когда во время первого президентского срока Мишель Бачелет (2006-2011) чилийских карабинеров направляли повышать квалификацию в Колумбию — чтобы овладели навыками ведения боевых действий в тропическом лесу и методами борьбы с партизанами. Целью подготовки так называемых «коммандос джунглей» была борьба с наркотрафиком в Араукании, где уже тогда через аргентинско-чилийскую границу в обе стороны переправлялись крупные партии марихуаны. Кроме того, в 2007 году юг Чили уже стал очагом беспорядков, за которыми стоял Координационный совет Арауко-Мальеко (САМ) — одна из самых значимых и наиболее радикальных индейских организаций в регионе.

A estos comandos de las Fuerzas Especiales de la Armada de Chile (@Armada_Chile), los necesitamos apoyando a Carabineros en Arauco y La Araucanía, con todo su nivel de preparación táctica como fuerza de élite. El terrorismo no puede apoderarse de la zona. pic.twitter.com/oAgVdYEsCT — Pedro David Hernández Farías (@pdhernandezf) February 25, 2021

Чилийские «коммандос джунглей» (comandos jungla) учились о своих колумбийских коллег — у которых к тому времени уже сложилась очень нехорошая репутация жестоких и беспринципных убийц, которые без суда и следствия ликвидируют не только преступников, но и всякого, кто встанет у них на пути.

«Президент Пиньера тоже отправил 350 карабинеров обучаться в Колумбию, — отметил Уилкаман в интервью CNN-Чили в октябре 2021 года. — Так что у нас тут силовики действуют против отдельных групп прямо по колумбийскому протоколу — чтобы запугать общественное мнение, запачкать и дискредитировать индейское дело борьбы за свободу».

«Концентрация зла»

В специальном коммюнике 19 января Уилкаман заклеймил действия военных на территории Южной Макрозоны — то есть в регионах Араукания, Лос-Лагос и Лос-Риос. С его точки зрения, генерал Куэльяр не справляется со своими обязанностями и сеет вражду между чилийцами и индейцами мапуче. Уилкаман подтвердил, что «Совет всех земель» передал в Конституционную конвенцию инициативу, которая позволила бы на законном основании вывести из Араукании все военные части и уничтожить сами базы.

Tras comienzo del estado de emergencia en 4 provincias del Biobío y La Araucanía, efectivos de la Infantería de Marina de la Armada se despliegan en Lebu. pic.twitter.com/F5gf3w6vgN — T13 Concepción (@T13Concepcion) October 14, 2021

С 12 октября 2021 на юге Чили продолжается объявленная президентом Себастьяном Пиньерой чрезвычайная ситуация. Власти пошли на такие в связи с поджогами частных домов, машин, строительной техники, а также возведением баррикад на важнейших транспортных артериях региона.

Принятые меры возымели действие: в результате ввода войск и совместных действий с полицией, уже к концу ноября количество поджогов снизилось на 45%, а насильственные действия (грабежи, узурпация земель и перестрелки) – на 60%. По состоянию на 14 декабря было задержано 96 правонарушителей, конфисковано 1543 килограмма наркотиков и 11778 «косяков» из конопли.

Однако нападения боевиков мапуче, которые требуют отделения их исконных земель от Чили и изгнания «белого человека», продолжились, чем примером стало убийство полицейских и Хоэля Овалье. Сейчас индейцы Южного конуса выступают единым фронтом, возглавляемые такими радикальными лидерами, как Уилкаман или Эктор Каррильянка. Неспокойный юг станет одной из главных проблем для нового президента Габриэля Борича.