Медведев обыграл Кресси и прошел в четвертьфинал Australian Open

Сидней, 24 января. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Он прошел на следующий этап благодаря победе над американцем Максимом Кресси в 1/8 финала.

Встреча теннисистов в рамках Australian Open — 2022 продлилась 3,5 часа и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу второго сеяного турнира. Соперник Медведева сделал на три больше подачи навылет и допустил на 12 больше двойных ошибок. Кроме того, на счету Кресси 49 невынужденных ошибок, у россиянина же их было 11.

После победы над американцем Медведеву предстоит встреча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Соперник россиянина в четвертьфинале имеет девятый номер посева.

Ранее Даниил Медведев назвал фаворита Открытого чемпионата Австралии. Российский спортсмен считает возможным лидером теннисиста, располагающегося выше всех в рейтингах.