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Медведев обыграл Кресси и прошел в четвертьфинал Australian Open

  /   Обновлено: 24 января 2022 11:04
Спорт
Медведев обыграл Кресси и прошел в четвертьфинал Australian Open
wikipedia.org  /  Dacoucou/CC BY-SA 4.0

Сидней, 24 января. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Он прошел на следующий этап благодаря победе над американцем Максимом Кресси в 1/8 финала.

Встреча теннисистов в рамках Australian Open — 2022 продлилась 3,5 часа и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу второго сеяного турнира. Соперник Медведева сделал на три больше подачи навылет и допустил на 12 больше двойных ошибок. Кроме того, на счету Кресси 49 невынужденных ошибок, у россиянина же их было 11.

После победы над американцем Медведеву предстоит встреча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Соперник россиянина в четвертьфинале имеет девятый номер посева.

Ранее Даниил Медведев назвал фаворита Открытого чемпионата Австралии. Российский спортсмен считает возможным лидером теннисиста, располагающегося выше всех в рейтингах.

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медведев теннис australian open
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