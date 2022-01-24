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Политолог Межуев упрекнул США в нагнетании ситуации на Украине после отзыва дипломатов

Политика
Политолог Межуев упрекнул США в нагнетании ситуации на Украине после отзыва дипломатов
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 24 января. США отзывают дипломатов с Украины из-за готовящейся провокации западных стран. Такого мнения придерживается политолог Борис Межуев.

Недавно американский Госдепартамент предложил дипломатам добровольно покинуть Украину. Уезжать из страны они будут за свой счет, информирует Радио Sputnik.

«Само по себе действие носит протокольный характер, но лежит в русле общей информационной кампании по нагнетанию ситуации», — сказал Межуев РИА Новости.

Он не исключил, что Великобритания и США готовятся обострить ситуацию вокруг Украины. Они планируют втянуть в эту историю Россию.

Британский МИД недавно заявил, что Россия якобы намерена поставить в Киеве своего президента. По мнению Лондона, им может быть бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Москва назвала эти сообщения дезинформацией.

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украина сша межуев
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