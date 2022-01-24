Der Tagesspiegel: Блинкен подражал президенту США Кеннеди на выступлении в Берлине

Берлин, 24 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался повторить успех 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди во время выступления в Берлине. На сходства в выступлениях политиков обратило внимание немецкое издание Der Tagesspiegel.

Уникальным восприятием публикации СМИ из ФРГ поделилась «ПолитРоссия». Как отметили немецкие авторы, заявления Блинкена очень похожи на слова Кеннеди, сказанные в знаковой речи перед Шенбургской ратушей столицы ФРГ в июне 1963 года. Тогда американский лидер призывал США и Европу объединить усилия против общего врага — СССР.

Действующий американский госсекретарь в свою очередь призывал к международной солидарности и объединению усилий против России. По словам главы дипломатии Соединенных Штатов, президент России Владимир Путин якобы «нарушил ряд международных договоров». Также Блинкен в очередной раз повторил недостоверные заявления об «агрессии» РФ в отношении Украины.

Ранее госсекретарь США встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Дипломаты обсудили проблематику заключения соглашений о гарантиях безопасности и условились продолжать диалог.