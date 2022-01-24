Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 11:38
11:38
Политика
МИД КНР: публикация о просьбе Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью
11:35
Политика
Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны
11:33
Общество
Под Омском могут появиться город-аэроспутник и сибирский «Артек»
11:33
Происшествия
Неизвестные выбросили на помойку пакет с живыми шиншиллами под Ульяновском
11:32
Общество
Критик Махер указал на недостаток новой документалки о принцессе Диане
11:32
Экономика
Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в ипотеку в Москве
11:32
Весь мир
Индейский вождь Уилкаман обвинил армию Чили в геноциде мапуче
11:31
Политика
Захарова: посольство России на Украине продолжает работу
11:31
Общество
Краснодарским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку
11:29
Общество
Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Спартак» отреагировал на бойкот болельщиков из-за Fan ID

Спорт
«Спартак» отреагировал на бойкот болельщиков из-за Fan ID
Prt Scr twitter.com  /  @zenit_spb

Москва, 24 января. Московский клуб «Спартак» прокомментировал бойкот, которые объявили болельщики из-за Fan ID. В команде расстроены этим решением, но относятся к нему с пониманием, сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

По словам представителя команды, в клубе знают о позиции фанатских объединений. Такая ситуация не вызывает в «Спартаке» ничего, кроме расстройства, уточнил Зеленов в комментарии РИА Новости. Глава пресс-службы назвал болельщиков «красно-белых» лучшими в России и отметил важность их поддержки для команды.

«При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — добавил представитель столичного клуба.

Напомним, закон о введении системы Fan ID должен вступить в силу с 1 июня. В связи с этим лидеры фанатских объединений «Спартака» приняли решение отказаться от посещения матчей команды.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Спартак» отреагировал на бойкот болельщиков из-за Fan ID
футбол спартак fan id
Комментировать