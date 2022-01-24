«Спартак» отреагировал на бойкот болельщиков из-за Fan ID

Москва, 24 января. Московский клуб «Спартак» прокомментировал бойкот, которые объявили болельщики из-за Fan ID. В команде расстроены этим решением, но относятся к нему с пониманием, сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

По словам представителя команды, в клубе знают о позиции фанатских объединений. Такая ситуация не вызывает в «Спартаке» ничего, кроме расстройства, уточнил Зеленов в комментарии РИА Новости. Глава пресс-службы назвал болельщиков «красно-белых» лучшими в России и отметил важность их поддержки для команды.

«При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — добавил представитель столичного клуба.

Напомним, закон о введении системы Fan ID должен вступить в силу с 1 июня. В связи с этим лидеры фанатских объединений «Спартака» приняли решение отказаться от посещения матчей команды.