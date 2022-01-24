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Полис ОСАГО может подорожать в два раза для определенных категорий водителей

Экономика
Полис ОСАГО может подорожать в два раза для определенных категорий водителей
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 24 января. Некоторым категориям водителей полис ОСАГО может обойтись в 72 000 рублей, сообщает Autonews.

В январе изменились тарифы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, территориальные коэффициенты и коэффициенты по возрасту и стажу водителя. С апреля страховщики будут рассчитывать еще один коэффициент — так называемый бонус-малус (показатель безаварийного вождения).

Страховые компании станут более детально рассчитывать стоимость полиса. Цены вырастут для водителей из группы риска — с отсутствием стажа вождения и для тех, кто часто попадает в ДТП. Больше всех придется заплатить молодому водителю без стажа вождения с мощным автомобилем и неограниченным числом водителей, которые могут использовать машину. Стоимость страховки окажется примерно равна 72 тысячам рублей.

С января минимальная базовая ставка ОСАГО равняется 2224 рубля, максимальная — 5980 рублей. Страховщики каждого из регионов рассчитывают свой тариф по местным значениям. Наиболее значительной прибавка оказалась в населенных пунктах и деревнях Башкирии — 36%.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее утвердил компенсации ОСАГО для инвалидов. Речь идет о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, уточняет «ФедералПресс».

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