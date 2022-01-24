Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 13:07
13:03
Шоу-бизнес
Боня рассказала о конфликтах с Александром Смерфитом
13:03
Политика
Политолог Ищенко: США «приукрасили» планы по смене сотрудников посольства на Украине
13:00
Общество
Археологи обнаружили руины мечети XII века при раскопках в иракском Мосуле
12:59
Общество
Петербургские спасатели десять раз за сутки тушили горящий мусор
12:58
Общество
Оперштаб России сообщил о 5970 госпитализациях с COVID-19 за сутки
12:57
Происшествия
Красноярские подростки сообщили о «минировании» школы ради срыва контрольной работы
12:57
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения депутату Рашкину
12:53
Политика
Член СПЧ Каляпин жестко отреагировал на обвинения в терроризме со стороны Кадырова
12:52
Весь мир
Правительство Афганистана пообещало вновь открыть школы в марте этого года
12:52
Политика
Экс-премьер Азаров раскрыл, какая страна-партнер является реальным врагом Украины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нет дыма без огня: зачем США эвакуируют своих дипломатов с Украины
1
Политика
Нет дыма без огня: зачем США эвакуируют своих дипломатов с Украины
Федеральное агентство новостей  / 

После эвакуации своих дипломатов Соединенные Штаты могут спровоцировать серьезную эскалацию конфликта на Украине, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Эвакуация американских дипломатов

Посольство США на Украине будет и дальше работать в штатном режиме, несмотря на добровольную эвакуацию дипломатического контингента. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Госдеп разрешил ряду сотрудников и членам их семей добровольно покинуть Украину. Ведомство не рекомендовало соотечественникам посещать территорию бывшей советской республики, объясняя это якобы «угрозой военных действий со стороны России».

Нет дыма без огня: зачем США эвакуирует своих дипломатов с Украины
state.gov / U.S. Department of State

«Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — сообщало внешнеполитическое ведомство.

Нет дыма без огня

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что сначала мы слышали фейк от американцев о том, что Россия эвакуирует своих сотрудников посольства и членов их семей. Теперь они сами решили эвакуировать своих дипломатических работников.

Нет дыма без огня: зачем США эвакуирует своих дипломатов с Украины
vk.com / Антон Бредихин

«Как видим, к войне готовятся только США. Фактически наблюдается ситуация, аналогичная той, в которой Киев заявляет, что Украина «воюет» с Россией восемь лет. Теперь об этом будут заявлять США. Перейдет ли конфликт в горячую фазу? Не исключено. Зато понятно, что красная линия находится не в Донбассе, а гораздо западнее Киева. Иначе зачем американцам оттуда проводить эвакуацию?» — заключил Антон Бредихин.

Политолог Владимир Карасев отметил, что нет дыма без огня. Американцы не хотят позора, как в Афганистане.

Нет дыма без огня: зачем США эвакуирует своих дипломатов с Украины
Prt Scr youtube.com / Владимир Карасёв

«Дипломаты бегут заранее. После вывода своих Вашингтон подожжет Украину. В Донбассе украинские военные возможно попытаются прорвать оборону армий ДНР и ЛНР. На границе с Крымом стоит ожидать действий украинских диверсантов. В случае военных провокаций все закончится разгромом украинской армии, а люди путем очередного майдана уберут Зеленского из власти», — резюмировал свою позицию Владимир Карасев.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Нет дыма без огня: зачем США эвакуируют своих дипломатов с Украины
сша украина карасев бредихин
1 комментарий