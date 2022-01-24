Нет дыма без огня: зачем США эвакуируют своих дипломатов с Украины

После эвакуации своих дипломатов Соединенные Штаты могут спровоцировать серьезную эскалацию конфликта на Украине, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Эвакуация американских дипломатов

Посольство США на Украине будет и дальше работать в штатном режиме, несмотря на добровольную эвакуацию дипломатического контингента. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Госдеп разрешил ряду сотрудников и членам их семей добровольно покинуть Украину. Ведомство не рекомендовало соотечественникам посещать территорию бывшей советской республики, объясняя это якобы «угрозой военных действий со стороны России».

state.gov / U.S. Department of State

«Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — сообщало внешнеполитическое ведомство.

Нет дыма без огня

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что сначала мы слышали фейк от американцев о том, что Россия эвакуирует своих сотрудников посольства и членов их семей. Теперь они сами решили эвакуировать своих дипломатических работников.

vk.com / Антон Бредихин

«Как видим, к войне готовятся только США. Фактически наблюдается ситуация, аналогичная той, в которой Киев заявляет, что Украина «воюет» с Россией восемь лет. Теперь об этом будут заявлять США. Перейдет ли конфликт в горячую фазу? Не исключено. Зато понятно, что красная линия находится не в Донбассе, а гораздо западнее Киева. Иначе зачем американцам оттуда проводить эвакуацию?» — заключил Антон Бредихин.

Политолог Владимир Карасев отметил, что нет дыма без огня. Американцы не хотят позора, как в Афганистане.

Prt Scr youtube.com / Владимир Карасёв

«Дипломаты бегут заранее. После вывода своих Вашингтон подожжет Украину. В Донбассе украинские военные возможно попытаются прорвать оборону армий ДНР и ЛНР. На границе с Крымом стоит ожидать действий украинских диверсантов. В случае военных провокаций все закончится разгромом украинской армии, а люди путем очередного майдана уберут Зеленского из власти», — резюмировал свою позицию Владимир Карасев.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.