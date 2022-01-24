Нет дыма без огня: зачем США эвакуируют своих дипломатов с Украины

После эвакуации своих дипломатов Соединенные Штаты могут спровоцировать серьезную эскалацию конфликта на Украине, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.
Эвакуация американских дипломатов
Посольство США на Украине будет и дальше работать в штатном режиме, несмотря на добровольную эвакуацию дипломатического контингента. Об этом сообщает Госдепартамент США.
Госдеп разрешил ряду сотрудников и членам их семей добровольно покинуть Украину. Ведомство не рекомендовало соотечественникам посещать территорию бывшей советской республики, объясняя это якобы «угрозой военных действий со стороны России».
«Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — сообщало внешнеполитическое ведомство.
Нет дыма без огня
Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что сначала мы слышали фейк от американцев о том, что Россия эвакуирует своих сотрудников посольства и членов их семей. Теперь они сами решили эвакуировать своих дипломатических работников.
«Как видим, к войне готовятся только США. Фактически наблюдается ситуация, аналогичная той, в которой Киев заявляет, что Украина «воюет» с Россией восемь лет. Теперь об этом будут заявлять США. Перейдет ли конфликт в горячую фазу? Не исключено. Зато понятно, что красная линия находится не в Донбассе, а гораздо западнее Киева. Иначе зачем американцам оттуда проводить эвакуацию?» — заключил Антон Бредихин.
Политолог Владимир Карасев отметил, что нет дыма без огня. Американцы не хотят позора, как в Афганистане.
«Дипломаты бегут заранее. После вывода своих Вашингтон подожжет Украину. В Донбассе украинские военные возможно попытаются прорвать оборону армий ДНР и ЛНР. На границе с Крымом стоит ожидать действий украинских диверсантов. В случае военных провокаций все закончится разгромом украинской армии, а люди путем очередного майдана уберут Зеленского из власти», — резюмировал свою позицию Владимир Карасев.
Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.