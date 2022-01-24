Геннадий Онищенко о подозреваемых в тройном убийстве подростках: Представители брошенного поколения

Политик, врач и педагог Геннадий Онищенко отреагировал на историю с тройным убийством под Омском, в котором, по данным Следственного комитета, уже сознались двое подростков — 14-летняя девочка и ее 17-летний приятель. Как сообщили в СК, юноша сознался в убийстве 35-летней матери своей подруги, ее 38-летнего отчима и 10-летней сестры-инвалида. Задержанный указал, куда выбросил орудие убийства — наточенный штык-нож для забоя скота. Среди мотивов преступления указывается запрет девочке общаться с приятелем, ее нежелание ухаживать за сестрой-инвалидом, а также возможные домогательства со стороны отчима.

По мнению заместителя президента Российской академии образования (РАО) Геннадия Онищенко, это преступление выглядит особенно чудовищным, поскольку его не списать ни на состояние аффекта, ни на алкоголь или наркотики.

«Все было заранее подготовлено: это не аффект, не действия неуправляемого человека — вот что особенно страшно, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Преступление совершено осознанное — парень шел именно убивать. Обесцененность жизни, отсутствие каких-либо принципов, обесцененность семьи. Думаю, имело место также отсутствие какого-либо воспитания — вот причины трагедии. Да, парень, похоже, из неблагополучной семьи, но это все равно не объясняет столь хладнокровное зверство. Так даже животные не поступают. Полное обесценивание всего».

пресс-служба СУ СКР по Омской области

Онищенко отметил, что для того, чтобы иметь более полное представление о мотивах преступления, нужно подождать новых данных следствия, в том числе по поводу возможных домогательств отчима.

«Но все это не отменяет необъяснимую жестокость убийства. Ни сострадания, ни уважения к матери, ни сочувствия к сестре-инвалиду — ничего этого не было. Кроме того, девочка оказалась совершенно не социализирована, ей даже не пришло в голову воспользоваться какими-то законными механизмами, чтобы ее могли цивилизованно защитить [в случае насилия в семье]. И у мальчика тоже не было никаких попыток решить это цивилизовано. Это представители абсолютно брошенного молодого поколения нашей страны, и это очень опасно», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

omsk.sledcom.ru / пресс-служба СУ СКР по Омской области

Тела убитых — 35-летней женщины, ее 38-летнего гражданского супруга, а также 10-летней девочки-инвалида — были обнаружены 22 января в частном доме под Омском. По первоначальной версии, 14-летняя старшая девочка и ее шестилетний брат успели убежать и позвать на помощь. Старшая сестра рассказала, что в их дом ночью якобы ворвался незнакомый мужчина, который убил ее родных. Девочка также помогла составить фоторобот подозреваемого, который, как вскоре выяснилось, был ложным. Позже выяснилось, что 14-летняя девочка подговорила своего приятеля убить ее мать и отчима, а 10-летняя сестра была убита как свидетель. В настоящее время подростки задержаны, решается вопрос об их аресте.