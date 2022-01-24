Мирзаян разоблачил заявление Лондона о стремлении России поставить во главе Украины «своего человека»

Москва, 24 января. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян поставил под сомнение заявление главы МИД Великобритании о планах Москвы привести к власти в Киеве «пророссийского» политика.

Реагируя на слова главы британского МИД Элизабет Трасс о том, что российские власти якобы хотят сменить президента Украины на более сговорчивого экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, Мирзаян отметил, что Великобритания с помощью подобных заявлений «пытается взять лидерство в информационной войне с Российской Федерацией, но, как показывает практика, у них не хватает компетенций, они не знают фактуру», сообщает Life.

Как пояснил Мирзаян, Трасс не только путается в исторических вопросах по украинской тематике, когда упоминает о нашествиях монголов и татар, но не разбирается и в нынешней политической ситуации. Иначе бы она не заявляла о планах Москвы назначить «главой оккупационного правительства человека, который нежелателен для России», поэтому «проще говоря, получился крайне непрофессиональный фейк».

Ранее ФАН сообщал о реакции МИД России на заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о планах Москвы сменить власть в Киеве. По мнению МИД РФ, эта инсинуация стала еще одним доказательством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.