Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 11:38
11:38
Политика
МИД КНР: публикация о просьбе Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью
11:35
Политика
Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны
11:33
Общество
Под Омском могут появиться город-аэроспутник и сибирский «Артек»
11:33
Происшествия
Неизвестные выбросили на помойку пакет с живыми шиншиллами под Ульяновском
11:32
Общество
Критик Махер указал на недостаток новой документалки о принцессе Диане
11:32
Экономика
Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в ипотеку в Москве
11:32
Весь мир
Индейский вождь Уилкаман обвинил армию Чили в геноциде мапуче
11:31
Политика
Захарова: посольство России на Украине продолжает работу
11:31
Общество
Краснодарским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку
11:29
Общество
Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мирзаян разоблачил заявление Лондона о стремлении России поставить во главе Украины «своего человека»

  /   Обновлено: 24 января 2022 11:03
Политика
Мирзаян разоблачил заявление Лондона о стремлении России поставить во главе Украины «своего человека»
Prt Scr youtube.com  / 

Москва, 24 января. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян поставил под сомнение заявление главы МИД Великобритании о планах Москвы привести к власти в Киеве «пророссийского» политика.

Реагируя на слова главы британского МИД Элизабет Трасс о том, что российские власти якобы хотят сменить президента Украины на более сговорчивого экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, Мирзаян отметил, что Великобритания с помощью подобных заявлений «пытается взять лидерство в информационной войне с Российской Федерацией, но, как показывает практика, у них не хватает компетенций, они не знают фактуру», сообщает Life.

Как пояснил Мирзаян, Трасс не только путается в исторических вопросах по украинской тематике, когда упоминает о нашествиях монголов и татар, но не разбирается и в нынешней политической ситуации. Иначе бы она не заявляла о планах Москвы назначить «главой оккупационного правительства человека, который нежелателен для России», поэтому «проще говоря, получился крайне непрофессиональный фейк». 

Ранее ФАН сообщал о реакции МИД России на заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о планах Москвы сменить власть в Киеве. По мнению МИД РФ, эта инсинуация стала еще одним доказательством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Мирзаян разоблачил заявление Лондона о стремлении России поставить во главе Украины «своего человека»
россия великобритания украина
Комментировать