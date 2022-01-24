Глава дипломатии ЕС Боррель опроверг слухи о подготовке новых санкций против России

Вашингтон, 24 января. Европейский союз не планирует введения новых санкций против Российской Федерации по итогам заседания Совета министров иностранных дел. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Ранее в СМИ уже поступало опровержение многочисленных вбросов о якобы готовящихся санкциях против Москвы со стороны Брюсселя. Накануне заседания Совета министров иностранных дел работники прессы выяснили, что никакого плана или проекта антироссийских ограничений никогда не было. Тем не менее, сообщили источники СМИ, некоторые государства продолжают «предлагать свои варианты» в формате Еврокомиссии.

Также стало известно о подготовке пакета санкций против РФ со стороны США. Однако, как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, введение ограничений прямо сейчас обернется утратой «сдерживающего эффекта» в отношении Москвы со стороны Вашингтона.