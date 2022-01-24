Боррель исключил отъезд европейских дипломатов с Украины

Брюссель, 24 января. Европейский союз выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину отзыва американских дипломатов с Украины. Об этом сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил: Брюссель не видит причин для эвакуации сотрудников посольств и их семей из Киева. Дипломат призвал не драматизировать ситуацию.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — сказал Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза.

Ранее Вашингтон предложил американским дипломатам добровольно покинуть Украину. Американцы боятся напряженной ситуации в стране.