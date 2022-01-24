Гендиректор кабинета министров Японии Мацуно призвал японских граждан покинуть Украину

Токио, 24 января. Жителей Японии просят задуматься о безопасности и отказаться от посещения Украины. С таким заявлением выступил генеральный директор кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио.

Представитель Правительства Японии Хирокадзу Мацуно обратился к соотечественникам, которые на данный момент находятся на Украине. Политик призвал граждан принять меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Речь шла о скорейшем отъезде из Украины и воздержания поездок туда.

«В сотрудничестве с заинтересованными странами мы внимательно следим за развитием ситуации на Украине и будем быстро принимать все необходимые решения. Призываем находящихся там соотечественников приготовиться к любым изменениям обстановки и принимать все возможные меры для своей безопасности», — сообщает Мацуно.

Напряженная ситуация вокруг Украины вызывает беспокойство во многих западных странах, а также в Киеве. В Кремле обвинения в сторону РФ по этому поводу называют пустыми и безосновательными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что военные угрозы со стороны России исключены. Тем не менее в случае агрессивных действий, которые представят опасность для страны, Москва примет соответствующие меры.