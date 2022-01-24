Сенатор Климов: американская помощь Украине напоминает «подливание масла в огонь»

Москва, 24 января. Военная помощь со стороны США в адрес Киева напоминает «подливание масла в огонь» гражданской войны Украины, заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

Высокопоставленный представитель Госдепа до этого сообщил, что Украине передано оборонной помощи еще на 200 миллионов долларов. В то же время ведомство рекомендовало дипломатам добровольно покинуть территорию страны, передает Радио Sputnik.

По словам российского сенатора, Соединенные Штаты до 2014 года «помогли» тремя миллиардами превратить украинское государство в проект «анти-Россия».

«Такого рода «помощь» более похожа на подливание масла в огонь 8-летней гражданской войны у границ России с явными антироссийскими целями», — заявил Климов в интервью РИА Новости.

В Госдепартаменте ранее отметили, что США не считают начало военных действий на Украине неминуемым. На фоне этого американским дипломатам предложили покинуть территорию страны.