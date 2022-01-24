Яркий танец Евгении Медведевой и Ани Покров восхитил интернет-пользователей

Москва, 24 января. Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила откровенный танец с популярным блогером Аней Покров. Видео появились в TikTok.

Знаменитости выпустили несколько совместных роликов. Они станцевали под композиции Toxic x Pony — ALTEGO и песню Инстасамки. Видео собрали миллионы просмотров.

Поклонники фигуристки пришли в восторг от совместного творчества спортсменки и тиктокерши. В комментариях под записью были хвалебные сообщения, передает «Газета.Ru».

prt scr tiktok.com / @pokrov

В последнее время серебряному призеру Олимпийских игр приписывали роман с блогером Даней Милохиным. Говорят, что их отношения закрутились во время шоу «Ледниковый период». При этом звезды отвергают сплетни, заявляя, что их связывает только дружба.

Недавно также стали распространяться слухи, что фигуристка Алина Загитова увела Милохина у Медведевой. Спортсменки, видимо, главные конкурентки не только на льду, но и в жизни.