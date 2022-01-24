Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 11:38
11:35
Политика
Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны
11:33
Общество
Под Омском могут появиться город-аэроспутник и сибирский «Артек»
11:33
Происшествия
Неизвестные выбросили на помойку пакет с живыми шиншиллами под Ульяновском
11:32
Общество
Критик Махер указал на недостаток новой документалки о принцессе Диане
11:32
Экономика
Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в ипотеку в Москве
11:32
Весь мир
Индейский вождь Уилкаман обвинил армию Чили в геноциде мапуче
11:31
Политика
Захарова: посольство России на Украине продолжает работу
11:31
Общество
Краснодарским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку
11:29
Общество
Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси
11:28
Происшествия
Кондуктор автобуса в Екатеринбурге нахамил школьнице из-за семи рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Яркий танец Евгении Медведевой и Ани Покров восхитил интернет-пользователей

Общество
Яркий танец Евгении Медведевой и Ани Покров восхитил интернет-пользователей
medvedevaevgeniya.com  /  Евгения Медведева

Москва, 24 января. Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила откровенный танец с популярным блогером Аней Покров. Видео появились в TikTok.

Знаменитости выпустили несколько совместных роликов. Они станцевали под композиции Toxic x Pony — ALTEGO и песню Инстасамки. Видео собрали миллионы просмотров.

Поклонники фигуристки пришли в восторг от совместного творчества спортсменки и тиктокерши. В комментариях под записью были хвалебные сообщения, передает «Газета.Ru».

Яркий танец Евгении Медведевой и Ани Покров восхитил интернет-пользователей
prt scr tiktok.com / @pokrov

В последнее время серебряному призеру Олимпийских игр приписывали роман с блогером Даней Милохиным. Говорят, что их отношения закрутились во время шоу «Ледниковый период». При этом звезды отвергают сплетни, заявляя, что их связывает только дружба.

Недавно также стали распространяться слухи, что фигуристка Алина Загитова увела Милохина у Медведевой. Спортсменки, видимо, главные конкурентки не только на льду, но и в жизни.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Яркий танец Евгении Медведевой и Ани Покров восхитил интернет-пользователей
видео медведева покров
Комментировать