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Систему оплаты налога на роскошь для автомобилистов предложили изменить в России

  /   Обновлено: 24 января 2022 10:50
Экономика
Систему оплаты налога на роскошь для автомобилистов предложили изменить в России
wikipedia.org  /  Matthew Lamb / CC BY-SA 2.0

Москва, 24 января. Вместо поднятия ценовой планки машин, облагаемых налогом на роскошь, эксперты сервиса «Банкавто» предлагают разделить машины на массовые и люксовые. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитики считают, что границы в 5 и 6 млн рублей могут стать тесными из-за инфляции. Гораздо разумнее разграничить марки машин на роскошные и массовые, чтобы упростить расчет налога.

Максимальный налог на роскошь следует начислять на Bugatti, а на BMW — в зависимости от модели авто. При этом BMW X7 следует облагать повышенным налогом на роскошь, а младший X1 — пониженным. Владельцы автомобилей Hyundai должны платить обычный транспортный налог, даже если есть некоторый разрыв в стоимости между моделями.

«Ведь если марка входит в топ-3 по продажам в России, то относить ее к категории люкса нельзя», — приводит «ФедералПресс» позицию экспертов «Банкавто».

Налог на роскошь в РФ появился в 2014 году. С тех пор владельцы авто стоимостью 3-5 млн рублей платят транспортный налог с коэффициентом 1,1–1,5 в зависимости от возраста машины. Обладатели автомобилей стоимостью 5–10 млн рублей платят двойной транспортный налог. Машины в ценовой категории 10–15 млн рублей облагаются тройным транспортным налогом.

В Ассоциации европейского бизнеса ранее предложили увеличить минимальную стоимость автомобилей, попадающих под действие налога на роскошь, с 3 млн рублей до 6 млн.

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