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Россия и Сирия договорились о регулярном проведении совместных авиапатрулей

Весь мир
Россия и Сирия договорились о регулярном проведении совместных авиапатрулей
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Дамаск, 24 января. Военные летчики из Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики (САР) успешно провели первое совместное воздушное патрулирование.

Со стороны ВКС РФ в данной операции были задействованы экипажи истребителей Су-34, Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, вылетевшие из аэродрома Хмеймим в Латакии. ВВС САР были представлены боевыми машинами Миг-23 и Миг-29, поднявшимися в воздух с объектов Думэйр и Сейкаль, располагающихся в пригородах Дамаска.

Вылет был тренировочным, направленным на отработку совместных действий: россияне были ответственны за нанесение ударов по наземным целям условного противника, а сирийцы — за прикрытие и контроль воздушного пространства.

Патруль прошел маршрут вдоль контролируемых Израилем Голанских высот по южной границе, потом наверх мимо Евфрата, а затем над северными регионами САР. Завершился вылет учебными пусками ракет на территории военного полигона в центральной части арабской республики: экипажи успешно поразили воздушные цели и наземные мишени.

С технической точки зрения этот патруль стал первым случаем совместных действий авиации Сирии и России. Тем не менее еще в период активной фазы конфликта на территории арабской республики авиация двух стран стабильно взаимодействовала: распределялись цели, наносились совместные удары по различным объектам террористов.

Су-34
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

По договоренности между военными ведомствами двух стран такие патрули в дальнейшем должны стать регулярными. Они призваны обеспечить безопасность САР, что особенно актуально на фоне усиления активности радикальных исламистов в регионе.

Так, в настоящее время на подконтрольной проамериканским группировкам курдов территории провинции Хасака продолжаются столкновения между «Сирийскими демократическими силами» (СДС) и боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Террористы предприняли попытку штурма тюрьмы «Ас-Сынаа» в районе Гвейран, чтобы освободить заключенных членов группировки, после чего в районе начались бои.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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